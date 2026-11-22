Tre gol, una vittoria pesantissima e soprattutto una boccata d’ossigeno dopo giorni difficili. L’Enna rompe il digiuno e supera 3-2 il CastrumFavara al Franco Proto di Troina, conquistando il primo successo stagionale in campionato e inaugurando nel migliore dei modi, almeno sul campo, la nuova era targata Salvatore Soviero.

La settimana difficile per l’Enna

Una domenica di riscatto per i gialloverdi, capaci di trasformare in energia positiva una settimana che sembrava non finire mai. La squadra, dopo aver sospeso gli allenamenti da giovedì per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi da tre mesi, ha trovato la forza di reagire proprio nel momento più delicato

La cronaca

.La partita si mette subito sui binari giusti. L’Enna parte forte e al 13′ trova il vantaggio con Floridia, che si ripete appena sette minuti più tardi, al 20′, firmando il raddoppio. I gialloverdi hanno il piede sull’acceleratore e al 36′ arriva anche il tris: è Scozzari a mettere il proprio nome sul tabellino, facendo esplodere la gioia ennese.

La reazione degli ospiti

Il CastrumFavara prova a rientrare in partita e al 44′ accorcia le distanze grazie a un’autorete di Sciarrino. Nella ripresa, al 58′, Deiana Testoni firma il 3-2 e riapre una gara che sembrava ormai indirizzata. Il finale diventa così una prova di carattere e resistenza per l’Enna, chiamata a difendere un vantaggio diventato improvvisamente preziosissimo.Al triplice fischio è festa gialloverde.

Il successo targato Soviero

Una vittoria che vale molto più dei tre punti, perché arriva in un momento di grande incertezza e restituisce fiducia a un ambiente che aveva bisogno di segnali concreti.In panchina, al posto del nuovo tecnico Salvatore Soviero, impossibilitato a sedere in campo, c’era il vice Bertuccio. Soviero, subentrato ad Alfredo Cimino, esonerato nel pomeriggio di sabato, raccoglie comunque il suo primo successo alla guida della squadra.Una svolta arrivata nel giro di 24 ore.

La svolta

Venerdì l’ingresso del nuovo direttore generale Stefano Pianicini ha impresso un’accelerazione alle trattative: nuovo allenatore, rinforzi nell’organico e confronto con i calciatori per ricucire lo strappo legato alle spettanze arretrate. La nuova proprietà del presidente Filippo Garofalo, sostenuta da una cordata ligure, prova così a mettere le basi per una ripartenza.Anche la classifica adesso sorride un po’ di più.

Lo scatto gialloverde

L’Enna abbandona l’ultimo posto solitario, raggiunge quota sei punti agganciando il Ragusa e riduce il distacco proprio dal CastrumFavara. La strada verso la salvezza resta lunga e complicata, ma finalmente i gialloverdi hanno una vittoria da cui ripartire.C’è poi un’altra nota positiva: per la prima volta in questo tormentato campionato, i tifosi ennesi hanno potuto seguire la squadra sugli spalti del Franco Proto di Troina, vista l’indisponibilità del Gaeta di Enna. Anche questo è un piccolo, ma significativo, segnale di normalità ritrovata.Dopo le tensioni, le proteste e i giorni più bui, l’Enna torna a vincere. E soprattutto torna a credere nella salvezza.