Una nuova stagione per il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), che rinnova i vertici puntando su un equilibrio tra esperienza, competenze professionali e nuove generazioni. Il nuovo presidente è Prospero Crimi, 37 anni, esponente dell’associazione Sangue Etneo Melior de Cinere Surgo ODV di Nicolosi, eletto dal Consiglio direttivo dopo l’assemblea del 13 novembre, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di 219 delle 252 associazioni aventi diritto al voto.

Le altre cariche

A ricoprire il ruolo di vicepresidente vicario sarà Giuseppe Coco, dell’associazione Le Aquile di Catania, mentre la vicepresidenza è stata affidata ad Alice Narcisi, 25 anni, dell’associazione La Finestra, la più giovane componente del nuovo organo direttivo. Francesco Ferrara, dell’associazione Wondersammy di Siracusa, sarà invece il nuovo segretario.

Completano la squadra Francesco La Magna, dell’Associazione Italiana Persone Down di Catania; Armando Paparo, della Misericordia di Bronte; Salvatore Raffa, dell’associazione Andromeda di Acireale; Carlo Sciacchitano, dell’AVIS Comunale di Catania; e Giuseppe Talluto, dell’Associazione Pubblica Assistenza Sicilia Soccorso di Piazza Armerina.

Il legame di Crimi con il Terzo settore

Originario di Centuripe, Prospero Crimi è legato al mondo del Terzo settore sin dalla giovane età. Avvocato, svolge quotidianamente attività di consulenza legale a favore di associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Nel 2016 ha inoltre ricoperto l’incarico di assessore alle Politiche sociali del Comune di Centuripe.

Fondato il 25 settembre 2000, il CSVE opera, nell’ambito delle disposizioni del Codice del Terzo settore, come Centro di Servizio per il Volontariato nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, offrendo supporto a oltre 250 associazioni.

Il nuovo gruppo dirigente sarà chiamato ad affrontare le sfide di un volontariato in continua evoluzione, rafforzando il rapporto con i territori e le realtà associative e individuando strumenti e risposte adeguati ai bisogni emergenti. L’obiettivo è consolidare il ruolo del Centro come punto di riferimento per associazioni e volontari, valorizzando un patrimonio di partecipazione e solidarietà fondamentale per la qualità dei servizi e per il benessere delle comunità.