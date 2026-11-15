Centuripe, allarme truffe agli anziani

Nuovo allarme truffe nel territorio comunale di Centuripe. A lanciare l’allerta attraverso i canali social è il sindaco Salvatore La Spina, che invita l’intera cittadinanza alla massima prudenza, segnalando una serie di telefonate sospette indirizzate in particolare alle persone più anziane.

Il solito copione

Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, i malintenzionati si mettono in contatto con le vittime spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine. Il copione è quello già noto ma sempre insidioso: con il pretesto di un presunto incidente o di una grave emergenza che avrebbe coinvolto un familiare, i truffatori chiedono denaro o oggetti di valore per risolvere la situazione.

I consigli

Il sindaco assicura che si tratta di truffe, per cui indica degli prescrizioni agli anziani: “ Non consegnare denaro o oggetti di valore, non fornire dati personali o bancari, interrompere subito la telefonata e segnalare l’accaduto tempestivamente alle vere Forze dell’Ordine”.

L’amministrazione comunale lancia infine un appello alla comunità affinché si faccia rete per proteggere le fasce più deboli: “Chiediamo a tutti di informare e proteggere i propri genitori, nonni e vicini anziani, affinché non cadano in questi raggiri”. Un’azione di sensibilizzazione fondamentale per tutelare i cittadini e prevenire episodi spiacevoli sul territorio.