Calascibetta, l’ennese Pavone vince il concorso “Leonardo Da Vinci”

L’ennese Gisella Pavone è la vincitrice della seconda edizione-sezione adulti-del Concorso “Arti figurative-Leonardo Da Vinci” organizzato a Calascibetta. A mettere d’accordo la giuria è stata la sua opera pittorica “Volontà indomita”. Secondo premio ex aequo per Gaetana Zarba, con il quadro dal titolo “L’abbraccio”, e per la xibetana Fabiola Leonte, con la pittura “Eco silente”. Terzo premio ex aequo per sette artisti: Antonella Sacco (Specchio del destino); Domenica Di Salvo (Silenzio bianco); Rita Screpis (Abbraccio materno); Rita Chiusa (Mia madre); Geppina Murgano (Tramonto a Favignana); Rosalba Russo (Primavera); Annamaria Solfato (Urania).

La cultura al centro della manifestazione

La cultura, dunque, protagonista della serata, organizzata dalla Fidapa al Cine-Teatro “Contoli-Di Dio”, che ha visto partecipi al Concorso non solo adulti, ma anche diversi giovani studenti. “La manifestazione culturale di oggi, così come il Concorso letterario “Dacia Maraini”- spiega la scrittrice Angela Riviera, organizzatrice dei due eventi- hanno lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo culturale, distoglierli dal telefonino e salvarli da un ritorno dell’analfabetismo. Dai disegni, presentati dai ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di Secondo grado- ha continuato Angela Riviera- è emersa tutta la fragilità del mondo giovanile, dovuta anche dalla ricerca di una forte identità”.

Nel premiare gli adolescenti, il comandante della stazione dei Carabinieri di Calascibetta, Vito Rosselli, invitato dagli organizzatori, ha sottolineato: “Vivete con meno illusioni, fidatevi dei vostri genitori e anche delle forze dell’ordine”.

Ad aprire la serata sono stati i musicisti Carmelo Capizzi e Maurizio Debole, poi il saluto dell’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento, con l’assessore Carmen Bongiorno che ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno che mettono in campo nel promuovere eventi culturali di cui la società ha tanto bisogno.

La presentazione del libro e i premi agli studenti

La prima parte della serata si è aperta con la presentazione del libro “Storie che scaldano l’anima” della scrittrice ennese Maria Rosa Emma, donna innamorata delle vita e della famiglia, considerata fondante per la società.

A partecipare al Concorso, dicevamo, anche le scuole, con diversi alunni che hanno presentato dei disegni. A vincere il primo premio– scuola Secondaria di Secondo grado- lo studente Cesare Alaimo. Per la Scuola secondaria di Primo grado, il primo premio è andato a Santo La Paglia, secondo premio ex aequo per Greta Folisi e Giuseppe Giunta. Premio speciale, per Paolo Reitano. Attestati di merito, infine, per Raffaele Di Franco, Alessia Varsalone, Alessandro Bellomo, Mustafa Shayil, Rachele Zennaro, Lorenzo Lima, Giuseppe Leonardo, Nicole Schioppa, Alessio Rinaldi, Mattia Ragona, Clara Mancuso e Giosuè Cagnino.