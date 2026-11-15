Ospedale Nicosia, il Basilotta perde i medici: il MDT diffida Ministero e Regione

L’ospedale Basilotta di Nicosia rischia di perdere proprio quei medici che avevano contribuito a garantirne la sopravvivenza. Un cardiologo argentino di alto profilo ha già lasciato il servizio, mentre una seconda specialista rischia di dover interrompere a breve la propria attività. Al centro della vicenda il limite dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato, la cui applicazione, secondo il Movimento per la Difesa dei Territori (MDT), sta producendo un paradosso nella gestione del personale sanitario.

Dal reclutamento internazionale al rischio di perdere i medici

La vicenda affonda le radici nel marzo 2023, quando il MDT coordinò gratuitamente un’attività di reclutamento internazionale per fronteggiare la grave carenza di personale del presidio ospedaliero ennese. Un lavoro che portò all’assunzione di 14 medici provenienti da Paesi extra-UE, accompagnati anche nel percorso di inserimento abitativo e burocratico.

Professionisti che, nel tempo, si sono integrati nella comunità e sono diventati punti di riferimento per i pazienti. Oggi, tuttavia, il raggiungimento dei 36 mesi di contratto rischia di interrompere percorsi professionali e assistenziali costruiti in un territorio già segnato dalla carenza di personale.

Il nodo normativo e la diffida alle istituzioni

Il Movimento contesta quella che considera un’applicazione contraddittoria delle norme. Da una parte, la legislazione nazionale ha previsto una deroga per consentire ai medici stranieri di esercitare in Italia in risposta alla carenza di professionisti, con una proroga indicata dal MDT fino al 31 dicembre 2029. Dall’altra, le amministrazioni continuerebbero ad applicare il limite ordinario dei 36 mesi ai contratti a tempo determinato.

A complicare il quadro sarebbero anche i tempi delle procedure ministeriali per il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, che, secondo il Movimento, possono arrivare a richiedere dai tre ai cinque anni.

Per fermare le cessazioni contrattuali, il MDT ha inviato una diffida formale al Ministero della Salute, all’Assessorato regionale, alla Prefettura di Enna, all’Ordine dei Medici e alle Direzioni strategiche delle ASP siciliane. Tra le richieste, un chiarimento interpretativo urgente, il rinnovo dei contratti, la sospensione dei provvedimenti di cessazione e un intervento finanziario regionale.

Il rischio dei gettonisti e la denuncia del MDT

La questione, secondo il Movimento, non riguarda soltanto Nicosia. Situazioni analoghe sarebbero emerse anche negli ospedali di Marsala e Mussomeli. Il rischio denunciato è che l’allontanamento di medici già formati e inseriti nelle strutture pubbliche finisca per favorire il ricorso a cooperative e personale esterno, con costi potenzialmente molto più elevati per le aziende sanitarie.

«Non possiamo accettare che la burocrazia e la spinta strisciante alla privatizzazione prevalgano sul diritto alla salute dei cittadini delle aree interne – dichiara Fabio Bruno, presidente del Movimento per la Difesa dei Territori – Abbiamo salvato il Basilotta con le nostre mani e non permetteremo che venga smantellato dalle carte bollate. Se non arriveranno risposte immediate, siamo pronti a una mobilitazione permanente a oltranza».

La vertenza chiama ora in causa le istituzioni regionali e nazionali. Sullo sfondo resta la questione più urgente: garantire la continuità dei servizi sanitari in un territorio nel quale perdere anche un solo specialista può avere conseguenze pesanti per i cittadini.