Le intimidazioni a Centuripe, la condanna della Cna Enna

Dopo i gravi episodi intimidatori registrati a Centuripe, arriva la presa di posizione della CNA di Enna, che esprime vicinanza all’imprenditore Placido Cambria e al comandante della locale Stazione dei Carabinieri.

L’associazione condanna con fermezza ogni forma di minaccia e pressione, sottolineando come simili gesti non riguardino soltanto le persone colpite, ma rappresentino un attacco all’intera comunità.

Sabato la manifestazione di solidarietà a Centuripe

La vicenda ha già suscitato una forte reazione sul territorio. Sabato scorso, infatti, Centuripe è scesa in piazza con una manifestazione di solidarietà a sostegno delle vittime delle intimidazioni, per testimoniare vicinanza e ribadire il rifiuto di ogni forma di sopraffazione.

Un segnale importante di unità, al quale si aggiunge oggi la voce del mondo delle imprese.

Savoca e Rizzo: «Difendere la libertà d’impresa»

Il presidente della CNA Enna, Valentino Savoca, ha ribadito che nessun imprenditore deve essere lasciato solo davanti a episodi di questo genere. Chi investe, lavora e crea occupazione deve poter portare avanti la propria attività senza paura e condizionamenti.

Sulla stessa linea il segretario Stefano Rizzo, che richiama la necessità di una risposta condivisa tra istituzioni, associazioni e cittadini. Legalità e sicurezza, sottolinea, sono presupposti essenziali per garantire lo sviluppo economico e sociale.

La CNA al fianco delle Forze dell’Ordine

L’associazione ha rivolto un messaggio di sostegno anche all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamente nella tutela del territorio.

La CNA conferma infine il proprio impegno accanto agli imprenditori che operano nel rispetto delle regole. Il messaggio rivolto a Centuripe è chiaro: di fronte alle intimidazioni, la risposta deve essere una comunità compatta, solidale e determinata a difendere la libertà di fare impresa.