Stefania Ferro studentessa Kore presenta «Fili invisibili»: il grazie alla prof Pamela Intilla che le ha salvato la vita

Il 27 novembre, alle ore 18.30, presso la Chiesa di San Biagio a Caltanissetta, si terrà la presentazione del romanzo Fili invisibili del destino, della giovane autrice nissena Stefania Maria Pia Ferro. L’iniziativa è promossa con il patrocinio della Diocesi di Caltanissetta e della Chiesa di San Biagio.

Cresciuta in una famiglia in cui l’arte trova espressione nella sensibilità pittorica della madre Concetta, Stefania Maria Pia Ferro presenterà al pubblico un’opera intensa e profondamente personale, che affronta temi delicati e attuali come il bullismo, la sofferenza, la rinascita e la gratitudine.

Attraverso il racconto della propria storia, l’autrice darà voce a un percorso di dolore e riscatto, ricordando soprattutto l’importanza di quelle persone che hanno saputo riconoscere la sua sofferenza, offrirle ascolto e sostegno e restituirle fiducia e speranza.

Un appuntamento che vuole essere non soltanto un momento di incontro letterario, ma anche un’occasione di riflessione e sensibilizzazione sul valore dell’ascolto, dell’accoglienza e della solidarietà.

Ci sono insegnanti che trasmettono conoscenze e insegnanti che, senza forse rendersene pienamente conto, cambiano per sempre la vita dei propri studenti. È attorno a questo valore profondo della relazione educativa che si sviluppa la storia di Stefania Maria Pia Ferro, giovane autrice nissena di 26 anni, che il prossimo 27 novembre incontrerà il pubblico nella Chiesa di San Biagio a Caltanissetta per condividere la propria esperienza e raccontare la genesi del romanzo “Fili invisibili del destino”, pubblicato da Utterson editoria non a pagamento, marchio editoriale di Scatole Parlanti.

L’incontro si propone come un’occasione di riflessione sul bullismo, sulla dignità della persona, sull’importanza dell’ascolto e sulla possibilità di trasformare le ferite del passato in un cammino di rinascita. Una testimonianza che coinvolge da vicino il mondo della scuola, le famiglie e la comunità ecclesiale, chiamati a non rimanere indifferenti davanti alle fragilità dei più giovani.

Il romanzo di Stefania ha già iniziato a suscitare interesse nel panorama culturale e letterario. In occasione della presentazione de La Mezza, la scrittrice Costanza DiQuattro ha avuto modo di conoscere l’autrice e di dialogare con lei, mostrando interesse per la storia e per il progetto narrativo di Fili invisibili del destino. Un incontro significativo che ha aperto anche alla possibilità di una possibile futura collaborazione tra le due scrittrici.

Dietro il libro c’è soprattutto una storia vera: quella di una ragazza che nel 2014, durante gli anni della scuola, ha attraversato uno dei periodi più difficili della propria adolescenza, segnato dal bullismo, dall’isolamento e da una profonda sofferenza psicologica.

Trama del Romanzo Fili Invisibili Del Destino

Tre esistenze. Un solo filo invisibile. Marina è una studentessa universitaria che cammina sul bordo di un abisso fatto di ricordi da cancellare e messaggi anonimi che le tolgono il respiro. Tra le macerie della propria vita incrocia tre donne diverse per storia ed estrazione. Paola è una madre rimasta vedova per una morte bianca che non accetta, in cerca di una verità sepolta sotto troppe carte. Martina ed Elena sono i pilastri che sorreggono un equilibrio precario. Le loro vite si intrecciano in un mosaico dove ogni tessera è un tema del nostro tempo: dal bullismo alla Sanità pubblica, dalla sicurezza sul lavoro alla disoccupazione, dalla violenza sulle donne alla dipendenza. Una storia corale sulla rinascita, dove nessuno si salva davvero da solo

La professoressa Pamela Lucrezia Intilla: quando un’insegnante sceglie di non voltarsi dall’altra parte

Le vicende narrate sono frutto dell’invenzione letteraria, ma i sentimenti, i cuori e i volti che le animano e le ispirano sono reali.

Nella storia di Stefania c’è una figura che occupa un posto speciale: la professoressa Pamela Lucrezia Intilla, allora docente di Religione Cattolica, che seppe riconoscere il dolore nascosto dietro lo sguardo abbassato della giovane studentessa.

In un contesto nel quale il disagio rischiava di essere sottovalutato e liquidato come una semplice ragazzata, la docente ebbe la sensibilità di cogliere ciò che altri non riuscivano a vedere. Il momento più significativo si verificò durante un’assemblea d’istituto, quando una lettera umiliante rischiava di travolgere definitivamente Stefania. La professoressa Intilla, d’accordo con la dirigenza scolastica, decise di fermare l’assemblea, intervenendo con fermezza e richiamando tutti al rispetto della dignità della ragazza.

Fu un gesto di coraggio, ma soprattutto di responsabilità educativa e umana. La docente non si limitò a interrompere un episodio di prevaricazione: scelse di esserci anche dopo, dedicando tempo, ascolto e attenzione a una studentessa che aveva bisogno di ritrovare fiducia in se stessa.

Il suo intervento assume un significato ancora più profondo se letto alla luce del ruolo dell’insegnante di Religione Cattolica nella comunità scolastica. La professoressa Pamela Lucrezia Intilla ha saputo tradurre i valori del Vangelo in una presenza concreta, dimostrando che l’educazione alla fede non può prescindere dalla tutela della dignità umana, dall’ascolto degli ultimi e dalla capacità di riconoscere il dolore anche quando non trova le parole per manifestarsi. Non si è limitata a trasmettere contenuti religiosi: ha reso visibile, attraverso il proprio comportamento, il valore della prossimità, della misericordia e della responsabilità verso l’altro.

«Fermare l’emergenza è stato un gesto eroico, ma il vero miracolo è cominciato il giorno dopo», racconta Stefania. «Con una pazienza infinita, donandomi il suo tempo e ascoltandomi ora dopo ora, la professoressa Intilla ha ricostruito la mia autostima distrutta. Mi ha insegnato il valore del perdono, permettendomi di non farmi divorare dal rancore e restituendomi la dignità».

Parole che restituiscono il significato più autentico della missione educativa: non soltanto insegnare una disciplina, ma riconoscere la persona, accorgersi delle sue ferite e accompagnarla quando sembra aver perso la fiducia nel futuro.

Il legame tra Stefania e la professoressa Intilla non si è interrotto con la conclusione degli anni scolastici. Si è trasformato nel tempo in un rapporto di profonda stima e riconoscenza, che continua ancora oggi e si rinnova anche in occasione delle presentazioni pubbliche del romanzo. La docente, infatti, siede accanto alla giovane autrice in qualità di relatrice, come avvenuto a Palazzo Moncada a Caltanissetta e all’Auditorium Filippo Scroppo di Riesi.

Uno dei momenti più emozionanti è stato quando la professoressa ha scoperto di essere diventata l’ispirazione del personaggio di Paola, figura centrale del romanzo. Ritrovare nelle pagine del libro il proprio modo di ascoltare, le proprie parole e quei gesti di attenzione che avevano accompagnato Stefania durante gli anni più difficili ha rappresentato per lei un riconoscimento particolarmente intenso.

Attraverso Paola, Stefania ha voluto rendere omaggio a un’insegnante che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, riconoscendo al tempo stesso il valore di tutti quegli educatori che, lontano dai riflettori, compiono gesti capaci di cambiare il futuro dei giovani.

Anche un’altra coincidenza ha assunto per l’autrice un significato particolare: la proposta editoriale di pubblicazione del romanzo è arrivata proprio nel giorno del compleanno della professoressa Intilla. Un intreccio di circostanze che Stefania ha riconosciuto come uno di quei fili invisibili che legano le persone e gli avvenimenti della vita.

Chi si prende cura di chi salva i nostri ragazzi?

Ci sono gesti che proprio per il loro valore, non possono rimanere confinati nella memoria privata di chi li ha ricevuti. La storia della professoressa Pamela Lucrezia Intilla merita di essere conosciuta e custodita come testimonianza concreta di un’educazione capace di proteggere la dignità umana e di incidere profondamente sul destino di una giovane persona.

Raccontare questa esperienza significa anche offrire alle istituzioni scolastiche e civili l’opportunità di individuare e valorizzare quelle figure educative che, attraverso il proprio servizio, rappresentano esempi autentici di responsabilità, dedizione e umanità. Perché il riconoscimento del valore di un educatore dovrebbe dipendere dalla sensibilità di una comunità capace di accorgersi del bene che è stato compiuto.

Stefania e la Fede: quando la speranza riaccende la luce

C’è anche una dimensione spirituale che accompagna la storia di Stefania e che affonda le radici nella sua stessa nascita. Racconta infatti che la sua venuta al mondo fu predetta da Fra Modestino e che, in quell’occasione, sua madre avvertì un intenso profumo di rose.

Un ricordo familiare che Stefania custodisce con particolare significato e che si intreccia con il suo personale cammino di fede, attraversato negli anni anche da momenti di dubbio e di fragilità.

Nel 2014, proprio durante il periodo più difficile della sua adolescenza, l’incontro con la professoressa Pamela Lucrezia Intilla rappresentò anche una svolta sul piano spirituale. Attraverso la sua presenza, il suo ascolto e la sua testimonianza umana, Stefania ritrovò quella scintilla di fede che sembrava essersi affievolita.

Non fu soltanto un’insegnante a tenderle la mano, ma una persona capace di restituirle fiducia nella vita e nell’umanità. È anche per questo che nel romanzo Paola assume un significato così speciale: rappresenta quella luce che può riaccendersi anche nei momenti più bui.

Una comunità educante capace di accogliere

Accanto alla professoressa Intilla, Stefania ha voluto riconoscere il contributo della professoressa Maria Giulia Palermo, docente di Lettere presso il Liceo Scientifico Alessandro Volta di Caltanissetta, che contribuì, insieme alla collega, ad accompagnarla nel delicato percorso di inserimento nella nuova classe e di ricostruzione della fiducia.

Un ricordo riconoscente è rivolto anche alla professoressa Letizia Ognibene, che durante gli anni della scuola media le fece scoprire la passione per la scrittura attraverso i temi di attualità.

Fondamentale è stato il sostegno della famiglia, in particolare della madre Concetta e dei nonni materni Giovanni e Grazia, che hanno rappresentato un porto sicuro nei momenti più complessi.

La vicenda di Stefania richiama così l’importanza di una comunità educante nella quale scuola, famiglia e possano collaborare per costruire relazioni autentiche, capaci di accogliere e accompagnare i giovani. Una prospettiva profondamente vicina al messaggio evangelico della prossimità: non passare oltre davanti alla sofferenza dell’altro, ma fermarsi, riconoscerla e farsene carico.

Il percorso universitario e letterario di Stefania

Oggi Stefania ha 26 anni, ha conseguito la laurea con il massimo dei voti e prosegue il proprio percorso magistrale in Intelligenza Artificiale e Sicurezza Informatica presso l’Università Kore di Enna.

La scrittura, scoperta durante gli anni della scuola media, ha attraversato momenti di difficoltà e di silenzio, fino a ritrovare nuova forza durante il percorso universitario e a concretizzarsi nel romanzo Fili invisibili del destino.

L’attenzione della stampa

Oltre a ViviEnna l’opera sta intanto ricevendo attenzione da parte della stampa locale e della critica letteraria online. Se ne sono occupati Gandolfo Maria Pepe, redattore de La Sicilia per la sezione di Caltanissetta, e il periodico diocesano L’Aurora. Tra le recensioni positive figurano quelle di Leandra Nastasi, che ha assegnato al libro cinque stelle, e Sabrina Luisi, che si è dichiarata «toccata profondamente» dalla lettura. Sono inoltre attesi contributi da Anna Nenci e dal blog Carta Fragile.

New Radio Station dà voce a Stefania Ferro e alla professoressa Pamela Intilla: «Può un insegnante cambiare il destino di una vita?»

La storia di Stefania e della professoressa Pamela Lucrezia Intilla ha trovato spazio anche nell’informazione radiofonica locale. New Radio Station, «la radio che regala emozioni» di Serradifalco, ha dedicato alle due protagoniste un’intervista dal titolo «Può un insegnante cambiare il destino di una vita?», condotta da Lillo Lauricella, Lorella Maida e Roberta Spadaro, che ha già raggiunto oltre 340 visualizzazioni.

«Io e la professoressa Intilla desideriamo ringraziare pubblicamente New Radio Station per questa opportunità e per il clima sereno e accogliente che abbiamo trovato durante l’intervista. Ci siamo sentite libere di esprimere ciò che avevamo nel cuore, raccontando la nostra esperienza con spontaneità e sincerità. Ci auguriamo che le nostre parole possano arrivare a tanti ragazzi, soprattutto a coloro che stanno attraversando momenti difficili, e possano far capire loro che non sono soli e che chiedere aiuto è possibile», afferma Stefania.

L’intervista ha rappresentato anche un’importante occasione per approfondire, attraverso le parole delle dirette protagoniste, il valore dell’ascolto, della responsabilità educativa e di quei legami umani capaci di incidere profondamente nel percorso di una giovane persona

New Radio Station ha contribuito a diffondere un messaggio importante sul ruolo della scuola, sulla lotta al bullismo e sul valore di quegli insegnanti che scelgono di non voltarsi dall’altra parte.

È possibile ascoltare l’intervista integrale al seguente link: https://youtu.be/cvMjGK6A4BQ?si=97FIoZ6O1rYHbJBk

Conclusione

L’incontro sarà dunque un’occasione per ascoltare una storia che parla a tutti, ma soprattutto a chi vive la delicata stagione dell’adolescenza e a chi, per vocazione o responsabilità, è chiamato ad accompagnare i più giovani.

«Se oggi sono una donna e sono viva, è perché il 26 settembre del 2014 la Prof.ssa Pamela Lucrezia Intilla ha scelto di non voltarsi dall’altra parte», afferma Stefania.

Il 27 novembre, alle ore 18.30, nella Chiesa di San Biagio a Caltanissetta, il pubblico non sarà chiamato soltanto a conoscere un romanzo, ma a entrare in una storia fatta di dolore, coraggio, fede, gratitudine e rinascita.

Sarà l’occasione per riflettere su quanto possa essere decisivo un gesto di attenzione, una parola pronunciata al momento giusto, una persona che sceglie di fermarsi mentre tutti gli altri passano oltre. Perché dietro Fili invisibili del destino non c’è soltanto la storia di Stefania, ma una domanda che riguarda ciascuno di noi: quante volte possiamo cambiare la vita di qualcuno semplicemente scegliendo di non voltare lo sguardo? E forse, tornando a casa, qualcuno potrebbe scoprire di essere stato, almeno una volta, quel filo invisibile nella vita di un’altra persona.

È forse proprio questo il messaggio più significativo della sua testimonianza: nessuna persona dovrebbe essere lasciata sola nella sofferenza e nessun gesto di bene è destinato a perdersi. A volte un insegnante, con la propria umanità, può diventare quel filo invisibile che riconduce una vita alla speranza.









Luogo: Parrocchia San Biagio Presso Sala Mons.Alù, Via Leone XIII, 52, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA