Conclusa ad Assoro “Mirabilia Aereorum”: un viaggio multidisciplinare tra storia, arte e paesaggio culturale degli Erei

ASSORO (EN) – Si è svolta nei giorni 6, 7 e 8 novembre 2026, nella prestigiosa cornice della Badia di Santa Chiara ad Assoro, l’edizione di Mirabilia Aereorum, l’importante iniziativa multidisciplinare promossa dalla Sede Comprensoriale di SiciliAntica (Assoro, Leonforte, Nissoria). Incentrata quest’anno sul tema “I cereali nel territorio ereo: tracce e testimonianze nell’arte, nella storia e nel paesaggio”, la manifestazione ha registrato un altissimo profilo scientifico e culturale, ponendo le basi per la trasformazione del progetto in un appuntamento fisso a cadenza annuale dedicato alla valorizzazione delle aree interne.

L’evento si è aperto venerdì 6 novembre con i saluti istituzionali del dott. Lorenzo Vicari (Presidente della sede Comprensoriale di SiciliAntica), dell’avv. Nunzio Condorelli Caff (Presidente Regionale SiciliAntica) e del dott. Antonio Licciardo (Sindaco di Assoro). A seguire, la prof.ssa Angela Vicari ha inaugurato la mostra di pittura che ha visto l’esposizione di opere realizzate in via esclusiva da 15 artisti sul tema del grano e della terra, mentre la sala degli scavi ha ospitato la mostra fotografica permanente curata da Francesco e Luigi Buscemi, Giuseppe Testaì e Massimo Folisi. La Sessione Storica, moderata dal prof. Enzo Vicari, ha offerto i prestigiosi contributi della prof.ssa Cristina Soraci (Università di Catania) sull’economia e la religione in età antica e del prof. Pietro Colletta (Università di Palermo) sul paesaggio medievale, con il raccordo tematico affidato al prof. Giuseppe Nigrelli e l’esibizione conclusiva del Gruppo Folkloristico di Assoro «I Surfàra».

Sabato 7 novembre la Sessione Mattutina, dedicata a “Paesaggio e Ambiente” e moderata dall’arch. Melina Filì, ha ospitato gli interventi dell’ing. Gianluigi Pirrera sui cambiamenti climatici, del dott. Renzo Ientile (Direttore RNI, Uni CT) sulla fauna mediterranea e del prof. Luigi Buscemi sulla proposta di un Parco Regionale dei Monti Erei. La mattinata si è arricchita con la visita guidata alla Basilica di San Leone e alla Sala degli Argenti, condotta da Padre Orazio Macchione e dall’arch. Angelo Giunta, seguita da una degustazione di prodotti tipici locali curata dalla Pro-Loco. Nel pomeriggio, la Sessione Archeologica moderata dall’arch. Angelo Giunta ha visto la relazione del dott. ssa Rebecca Pellitteri (Università Kore di Enna) sulle dinamiche insediative della Sicilia centrale e del dott. Ferdinando Maurici (Soprintendente in quiescenza) sulla misura del tempo nelle società agricole, con le conclusioni della prof.ssa Paola Rubino e un rinfresco d’onore accompagnato dalle musiche del M° Gianni Leonde & Friends.

Domenica 8 novembre la Sessione Conclusiva, incentrata su “Monumenti e Belle Arti” e moderata dall’arch. Angela Parisi, si è aperta con la relazione della stessa coordinatrice sulle fortificazioni degli Erei. Un momento di alto valore emotivo e culturale è stato dedicato alla memoria del pittore Libero Elio Romano, con la testimonianza del figlio, il dott. Guido Romano, e l’intervento del prof. Vittorio Ugo Vicari (Accademia di Belle Arti di Catania) sui miti agrari nella produzione dell’artista. I lavori si sono conclusi con la consegna degli attestati a relatori e pittori, e con i saluti finali affidati al referente organizzativo Davide Birriolo.

L’evento ha goduto del patrocinio del Comune di Assoro e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Enna (con rilascio di CFP), in collaborazione con Archeologia Viva, ANCESCAO APS, FIDAPA – BPW Italy, Rotary Club Nicosia di Sicilia (Distretto 2110), Lions Club, Alleanza Assicurazioni e Aida.

Con questa edizione, SiciliAntica riafferma il valore dello studio scientifico e della memoria storica come strumenti primari per lo sviluppo culturale dell’entroterra siciliano.