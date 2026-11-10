Discarica Cozzo Vuturo: sos inquinamento, Colaleo: “Fare verifiche”

Le segnalazioni dei cittadini sulle condizioni della discarica di rifiuti di Cozzo Vuturo continuano a destare preoccupazione e adesso anche l’amministrazione comunale di Enna ritiene necessario approfondire la situazione. A intervenire è l’assessore con delega alla gestione dei rifiuti Lillo Colaleo, che richiama l’attenzione sulle possibili criticità di natura igienico-sanitaria e ambientale segnalate dalla popolazione.

«Credo che su Cozzo Vuturo sia momento di valutare le opportune verifiche e gli approfondimenti del caso», afferma Colaleo, sottolineando che le segnalazioni dei cittadini «non possono che destare una grande preoccupazione e meritano la massima attenzione da parte nostra».

Le possibili criticità ambientali e sanitarie

L’assessore precisa che l’amministrazione non intende anticipare valutazioni che competono agli organismi tecnici, ma ritiene indispensabile non sottovalutare quanto viene rappresentato dai cittadini.

«Le circostanze rappresentate dai cittadini non possono essere ignorate o sottovalutate, di sicuro non possono essere prese sottogamba da noi come Amministrazione Comunale, soprattutto quando riguardano la possibilità che sussistano rischi per la salute pubblica e per l’ambiente», dichiara.

Una posizione che punta a tenere alta l’attenzione su un sito rispetto al quale vengono manifestate preoccupazioni e per il quale si ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione più approfonditi.

La disponibilità del Comune a collaborare

Colaleo manifesta quindi la disponibilità dell’amministrazione a collaborare con tutti i soggetti interessati per verificare la situazione e valutare eventuali interventi.

«Siamo disponibili a collaborare con tutti gli attori interessati e fare quanto necessario per accertare l’eventuale presenza di fattori di rischio e individuare, laddove necessario, le conseguenti misure di tutela».

L’assessore conclude richiamando la responsabilità istituzionale dell’ente: «Credo che sia nostro dovere vigilare sulla salute dei nostri concittadini e sull’ambiente e continueremo a farlo nell’interesse della collettività».

Al momento, dunque, non vengono formulate conclusioni sull’esistenza di eventuali rischi, che dovranno essere accertati dagli organismi competenti. Resta però la volontà dichiarata dal Comune di approfondire le segnalazioni e seguire con attenzione la vicenda di Cozzo Vuturo.