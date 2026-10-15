Pergusa, vertice tra Colaleo e Rabbito per il futuro dell’area e dell’Autodromo

Il futuro dell’Autodromo di Pergusa passa dalla riqualificazione delle strutture, dal potenziamento dei servizi e dalla ricerca di un equilibrio tra attività motoristiche e tutela della Riserva naturale. Sono i temi affrontati dall’assessore comunale Lillo Maria Colaleo e dal presidente del Consorzio Ente Autodromo, Gaetano Rabbito, in un confronto sulle prospettive dell’area.

Il calendario delle competizioni

Dopo la revoca dello stato di liquidazione e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione, il Consorzio ha ripreso le attività. Tra gli appuntamenti sportivi indicati figurano il Campionato Italiano Sport Prototipi, previsto nel luglio 2027, la Legend Italian Cup e la Predator Series. Si guarda inoltre alla possibilità di ospitare una competizione internazionale Gran Turismo.

Il nodo della riqualificazione

La programmazione riguarda anche il recupero dei locali e delle strutture dell’Autodromo, l’ampliamento dei servizi e lo sviluppo di nuove attività sportive e naturalistiche. Tra gli ambiti indicati figurano la ricerca scientifica, l’innovazione ambientale e i progetti di rinaturalizzazione, nel rispetto della Riserva naturale.

È stata avviata anche una prima riflessione sul piano di utilizzo dell’area. La nota dell’assessore, tuttavia, non specifica tempi, risorse economiche e interventi concreti per la riqualificazione.

“Siamo soddisfatti dei primi risultati e fiduciosi per il futuro”, dichiara Colaleo. “La nostra sfida, adesso, è trasformare questi risultati in una prospettiva di sviluppo duratura, capace di tenere insieme le manifestazioni sportive, la tutela dell’ambiente, la ricerca e nuove opportunità per Pergusa e per Enna”.