Via libera del Consiglio al Premio Neglia: approvato l’atto di indirizzo di Enna Futura

Il Premio musicale Francesco Paolo Neglia torna al centro dell’agenda politica di Enna. Il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato con il voto favorevole della maggioranza l’atto di indirizzo presentato dal gruppo consiliare Enna Futura, finalizzato a impegnare l’amministrazione nell’organizzazione della manifestazione.

Il voto rappresenta un passaggio politico a sostegno del rilancio del concorso, ma la sua approvazione non coincide con lo svolgimento dell’evento: sarà ora necessario procedere con gli adempimenti organizzativi previsti.

L’atto di indirizzo e i prossimi passaggi

A comunicare l’esito della seduta è lo stesso gruppo Enna Futura, che in una nota firmata dai consiglieri Paolo Gargaglione e Giusy Macaluso esprime soddisfazione per il risultato raggiunto.

Secondo i firmatari, il provvedimento «sblocca di fatto l’iter organizzativo della nuova edizione del concorso», consentendo l’avvio delle procedure necessarie per la manifestazione.

L’obiettivo indicato è riportare a Enna una competizione musicale che, nella prospettiva dei proponenti, può contribuire alla promozione culturale della città e alla sua visibilità anche oltre i confini nazionali. Restano da definire i tempi e le modalità concrete dell’organizzazione.

Enna Futura: «Un evento che dà lustro alla città»

Nella nota, Gargaglione e Macaluso sottolineano il valore culturale del Premio Neglia e il suo legame con l’immagine della città. I due consiglieri parlano di un’iniziativa capace di garantire «lustro, prestigio e visibilità internazionale alla città di Enna».

Il gruppo consiliare rivendica quindi il risultato politico dell’approvazione, ringraziando i gruppi di maggioranza che hanno sostenuto l’atto. La partita si sposta adesso sul piano operativo: l’effettiva realizzazione della nuova edizione dipenderà dai successivi passaggi amministrativi e organizzativi, a partire dalle procedure necessarie per coinvolgere musicisti e giurie.