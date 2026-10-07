Autodromo di Pergusa, nel 2027 torna il Campionato Italiano Sport Prototipi

L’Autodromo di Pergusa guarda già alla stagione 2027 e annuncia l’inserimento nel proprio calendario sportivo di un appuntamento con il Campionato Italiano Sport Prototipi. La gara è prevista dal 16 al 18 luglio 2027 e riporta sul circuito ennese una categoria che ha avuto una presenza consolidata nella sua storia sportiva.

Le altre gare

Il fine settimana non sarà dedicato soltanto ai prototipi. Nel programma sono previste anche due competizioni inserite nella Legend Italian Cup e nella Predator Series, articolando così il weekend su più categorie.

Per Pergusa si tratta di un primo tassello del calendario sportivo del prossimo anno. L’appuntamento con i prototipi si inserisce nella tradizione motoristica del circuito, che negli anni ha ospitato più volte il campionato italiano di categoria.

Il ritorno

La presenza del Campionato Italiano Sport Prototipi era già stata registrata a Pergusa anche nel recente passato. Nel 2024 il circuito aveva ospitato l’avvio della stagione del campionato, allora caratterizzato dall’ingresso della nuova generazione di vetture Wolf GB08 Raiden.

Per il 2027, dunque, i prototipi torneranno sul tracciato ennese per un intero fine settimana di competizioni. L’Autodromo completerà nei prossimi mesi il calendario delle altre manifestazioni sportive della stagione.