Autodromo di Pergusa, revocata la liquidazione: Gaetano Rabbito alla guida del nuovo Ente

L’Ente Autodromo di Pergusa torna pienamente operativo. L’Assemblea consortile straordinaria, riunita il 6 luglio presso gli uffici della Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Enna, ha deliberato la revoca dello stato di liquidazione del Consorzio e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione, nominando presidente Gaetano Rabbito

Ricostituito il Consiglio di amministrazione

Il nuovo Cda è composto dai rappresentanti degli enti consorziati. Per il Libero Consorzio Comunale di Enna è stato designato il dottor Livio Cardaci, individuato dal presidente Piero Capizzi su indicazione delle forze che sostengono la sua amministrazione. Per l’ACI Enna è stato nominato l’avvocato Ones Benintende, componente del direttivo dell’Automobile Club, mentre il Comune di Enna ha indicato Gaetano Rabbito, chiamato a ricoprire anche la carica di presidente.

La scelta di Rabbito, già deputato della Repubblica e dottore commercialista, viene motivata con l’esperienza maturata nella gestione dell’ente e con la conoscenza del percorso che ha portato dal precedente al vigente assetto consortile.

Ripartenza dell’attività e nuovo statuto

Con la revoca della liquidazione si apre la fase di ripresa della normale attività motoristica dell’impianto, ferma da tempo. Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalla definizione del nuovo statuto del Consorzio, destinato a delinearne l’assetto organizzativo e gli obiettivi del nuovo corso.

Secondo quanto emerso dall’assemblea, il nuovo statuto costituirà il riferimento per il rilancio delle attività dell’Ente e per la programmazione futura dell’Autodromo di Pergusa.

Rabbito: “Conciliare ambiente e sport”

Nel suo primo intervento da presidente, Gaetano Rabbito ha indicato le linee guida del mandato.

“Cercheremo di conciliare al massimo le esigenze naturalistiche con quelle motoristiche. L’Ente deve ripartire e deve implementare le sue potenzialità, seguendo la storia che lo contraddistingue. L’aspetto naturalistico con quello sportivo devono convivere seguendo reciprocamente i bisogni e le leggi che inquadrano le due realtà. Rilanciare l’Ente vorrà dire rilanciare tutta l’area pergusina: con l’Autodromo deve rinascere l’area commerciale, turistica e paesaggistica”, ha dichiarato.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, che ha sottolineato il significato della decisione assunta dall’Assemblea consortile.

“Finalmente l’Ente Autodromo di Pergusa torna a essere un ente funzionale, dopo la liquidazione che ne ha bloccato l’attività. La scelta dell’onorevole Rabbito alla presidenza nasce dalla sua lunga conoscenza diretta dell’ente, una garanzia per affrontare con competenza la fase che si apre. Ora si lavorerà allo statuto, che sarà la base della nuova storia dell’impianto di Pergusa”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il presidente del Libero Consorzio e il presidente Aci

“Lo stato di liquidazione – ha dichiarato Capizzi- è stato un atto fuori da ogni logica. Un ente con una storia gloriosa non meritava tale epilogo. Abbiamo lavorato per ottenere questo risultato confidiamo adesso nel lavoro del CDA per un rilancio che possa portare benefici economici non solo ad Enna ma a tutto l’entroterra siciliano”. Per Alessandro Battaglia dell’Aci ” occorre adesso mettersi subito a lavoro per far ridare dignità all’autodromo di Pergusa il cui valore sportivo e motoristico è stato riconosciuto a livello internazionale”.