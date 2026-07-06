Between Music&Arts Festival, si chiude la quinta edizione tra musica, arte e cultura

Si è conclusa con un bilancio oltre le aspettative la quinta edizione del Between Music&Arts Festival, che per cinque giorni ha animato il sito Unesco della Sicilia centrale con 16 appuntamenti tra musica, danza, arti visive, cinema e momenti di approfondimento culturale. Ideato da Roberto Grossi, il festival è prodotto e organizzato da Globart Associazione culturale ETS, con la direzione artistica di Roberto Grossi e Stefano Mastruzzi.

Gli ultimi appuntamenti tra Aidone e Piazza Armerina

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026, il 4 luglio a Mazzarino è stata presentata l’opera realizzata da Simone Lingua nell’ambito del progetto “Arte e Natura nelle terre del Mediterraneo”. In serata, il giardino pensile del Museo Archeologico di Aidone ha ospitato il concerto “Parientes” del trio composto da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, davanti a un pubblico numeroso.

La giornata conclusiva, a Piazza Armerina, ha proposto il talk dedicato al progetto “Gibellina Città dell’Arte Contemporanea 2026”, la proiezione dei cortometraggi del “Campus Cinema”, con il premio assegnato al corto Arresta, oltre alle esibizioni dell’Orchestra residente “Musicainsieme a Librino” con la cantautrice Francesca Feci, alla presentazione delle attività di ricerca archeologica di ArchLabs dell’Università di Bologna e al gran finale con il “Between Songwriting Camp” del Saint Louis College of Music.

Grossi: “Un festival di condivisione e rigenerazione”

“Un Festival che ha affermato i valori dell’unione e della condivisione. Tutti i protagonisti, i giovani dei Campus provenienti da 22 Paesi diversi, gli operatori e la cittadinanza hanno vissuto i 16 eventi come esperienze di rigenerazione, creando legami con i luoghi e le comunità”, ha dichiarato il direttore artistico Roberto Grossi.

Il Between Music&Arts Festival è promosso dall’Ente Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale insieme ai Comuni del Parco, con il contributo della Regione Siciliana e la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo.