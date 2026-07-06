Enna, si chiude la ventesima Settimana Europea Federiciana: successo per il Gran Corteo Storico

Si è conclusa ieri sera la ventesima edizione della Settimana Europea Federiciana, manifestazione dedicata alla figura dell‘imperatore Federico II che, per diversi giorni, ha animato il centro storico di Enna con rievocazioni, spettacoli e iniziative culturali, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale.

L’atto conclusivo è stato rappresentato dal Gran Corteo Storico Federiciano, partito dalla Torre di Federico e composto da oltre 300 figuranti tra nobili, dame, armigeri e falconieri, affiancati da oltre dieci gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta la Sicilia. Il corteo ha raggiunto il Castello di Lombardia, dove si è svolta la tradizionale consegna delle Chiavi della Città a Federico II e la premiazione del quartiere San Pitru, vincitore del Palio degli Antichi Quartieri nelle competizioni di tiro con l’arco e nei giochi medievali organizzati dalla UISP Enna e dalla Compagnia Arcieri del Castello.

Corteo storico, spettacoli e valorizzazione del territorio

La manifestazione è stata curata dall’Officina Medievale di Enna, coordinata da Ivana Antinoro, con la direzione artistica di Antonio Messina. A presentare la serata finale sono stati Elisa Di Dio e Mario Vaccaro. Accanto agli appuntamenti storici, il pubblico ha potuto visitare l’area dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio, con la partecipazione di CNA e Confartigianato, mentre la chiusura è stata affidata allo spettacolo di musica e fuoco della Compagnia Magma, accompagnato dalle danze medievali e dalle esibizioni dei gruppi partecipanti. Il supporto tecnico è stato curato dallo Studio5 Service Audio Luci Video di Natascia Vicari.

L’intervento della presidente della Casa d’Europa

Nel bilancio conclusivo della manifestazione, la presidente della Casa d’Europa, Cettina Rosso, ha sottolineato il significato raggiunto dalla ventesima edizione della Settimana Europea Federiciana, definendola un momento di valorizzazione delle radici storiche e culturali della città.

Rosso ha inoltre evidenziato l’importanza di rafforzare la partecipazione della comunità e di proseguire nel percorso di valorizzazione del Castello di Lombardia, ricordando il ruolo della fortezza tra i principali castelli federiciani e ribadendo come la manifestazione rappresenti un’occasione per promuovere e far conoscere il patrimonio monumentale della città.