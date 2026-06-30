Settimana Europea Federiciana, a Enna tre giorni di rievocazioni, teatro e musica medievale

Prenderà il via venerdì 3 luglio la fase estiva della XX Settimana Europea Federiciana, in programma a Enna fino al 5 luglio. Dopo gli appuntamenti di maggio, la manifestazione dedicata alla figura di Federico II entra nel vivo con tre giorni di rievocazioni storiche, spettacoli, musica e iniziative culturali. L’evento, promosso dalla Casa d’Europa di Enna, si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna.

L’apertura tra rievocazione e teatro

Il programma si aprirà alle 18.30 nel Chiostro dell’Eremo di Montesalvo con la tradizionale cerimonia di investitura degli arcieri, curata dalla Compagnia Arcieri del Castello di Enna. In serata, all’Urban Center, andrà in scena lo spettacolo teatrale “La luna, l’imperatore… e il professore”, scritto da Elisa Di Dio e Pietro Colletta, che propone una rilettura della figura di Federico II attraverso il confronto tra ricostruzione storica e narrazione contemporanea.

Musica medievale e il fine settimana federiciano

La prima giornata si concluderà con il concerto dei Tir Na Nog, formazione specializzata nel repertorio celtico e medievale. La direzione artistica della manifestazione è affidata ad Antonio Messina, con il coordinamento della Casa d’Europa presieduta da Cettina Rosso e la collaborazione di associazioni e realtà culturali del territorio. Gli organizzatori ricordano che è ancora possibile aderire ai cortei storici scegliendo gli abiti medievali messi a disposizione presso l’Urban Center.