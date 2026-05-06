Settimana Europea Federiciana, apre il Villaggio medievale

Entra nel vivo la XX Settimana Europea Federiciana che, dopo il debutto al Teatro Neglia, ha trasformato oggi il Chiostro dell’Eremo di Montesalvo in un palcoscenico dedicato alla quotidianità del XIII secolo. L’incontro, intitolato “Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi”, ha esplorato il volto ludico e profano del Medioevo, lontano dagli stereotipi di un’epoca esclusivamente oscura.

I docenti universitari

Sotto l’egida della Casa d’Europa, presieduta da Cettina Rosso, e con il patrocinio del Comune e del Libero Consorzio di Enna, un panel di docenti dell’Università di Palermo – composto dagli storici Patrizia Sardina e Pietro Colletta e dalla musicologa Ilaria Grippaudo – ha analizzato l’evoluzione dei passatempi d’epoca: dai giochi da taverna con dadi e carte alla nobile strategia degli scacchi, fino alla spettacolarità di palii e tornei. L’evento è stato impreziosito dalle sonorità medieval folk dei Musigalli.

Il villaggio medievale

Il programma prosegue: oggi è attesa l’apertura del Villaggio medievale presso l’Ex Convento dei Cappuccini – Urban Center comunale. A partire dalle ore 15:00, lo spazio ospiterà laboratori sulle “Arti antiche”: previste dimostrazioni di falconeria con i rapaci dell’Associazione Nocte Tempore, sessioni di tiro con l’arco storico a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna e workshop sulla produzione di carta artigianale della cartiera CRISA. L’iniziativa, coordinata da Bottega Culturale Sicilia, punta a coniugare rigore storico e partecipazione interattiva per celebrare il ventennale della manifestazione.