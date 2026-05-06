Disabilità visiva, l’UICI di Enna fa rete: premiati gli studenti del “Savarese-Neglia”

Si è svolta nelle settimane scorse l’assemblea territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Enna. L’incontro, che ha visto una partecipazione corale di soci e dirigenti, ha rappresentato un momento fondamentale non solo per l’approvazione unanime del bilancio e della relazione morale, ma anche per ribadire il ruolo centrale della Sezione nel tessuto sociale ennese.

I presidi

Alla presenza di autorità politiche, scolastiche e istituzionali, è stato lodato l’impegno costante dell’UICI a favore dei disabili visivi e dell’intera collettività, garantito attraverso l’efficacia dell’ambulatorio medico oculistico e del Centro di Riabilitazione Visiva. Un presidio di salute e assistenza che si conferma punto di riferimento per il territorio siciliano.

La premiazione degli studenti

Particolarmente emozionante è stata la cerimonia di premiazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Savarese-Neglia”. Le classi prime sono state insignite di tre riconoscimenti per la realizzazione di un cortometraggio, una poesia e un elaborato prodotti in occasione della Giornata Nazionale del Braille. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza della sensibilizzazione nelle scuole sui temi dell’inclusione. La giornata si è conclusa con un pranzo sociale, trasformando l’obbligo statutario in una preziosa occasione di convivialità e condivisione tra soci e istituzioni.