Enna al voto, la carica degli under 30 con Crisafulli: nasce il Comitato Gen Z per Mirello

Nasce a Enna il comitato “Gen Z per Mirello“, un organismo composto esclusivamente da under 30 a sostegno della candidatura a sindaco di Vladimiro “Mirello” Crisafulli per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’iniziativa, promossa dal circolo locale dei Giovani Democratici, punta a integrare il programma elettorale principale con istanze generazionali specifiche, elaborate attraverso un percorso di partecipazione democratica dal basso.

Il documento

Il documento programmatico è il risultato di un’indagine conoscitiva che ha coinvolto oltre 400 cittadini, le cui proposte sono state sintetizzate da un gruppo di 39 giovani tra i 15 e i 30 anni. Il piano si articola su sette aree tematiche strategiche: lavoro, trasporti, ambiente, istruzione, cultura, sport e innovazione digitale. Tra i punti qualificanti figurano l’istituzione di una Fondazione per il raccordo tra università e imprese, il potenziamento dei collegamenti notturni tra Enna Alta ed Enna Bassa e la riqualificazione del Palazzo delle Benedettine come hub culturale.

“Il cambiamento di chi vive la città”

“Il cambiamento parte da chi vive la città ogni giorno”, si legge nella nota del comitato, che mira a contrastare la fuga dei cervelli e l’astensionismo giovanile. Il programma, già sottoscritto dai candidati al Consiglio Comunale delle liste collegate, è consultabile integralmente sul portale dedicato e sui canali social del movimento, proponendosi come un ponte programmatico tra la visione della Generazione Z e la futura gestione amministrativa del capoluogo ennese.