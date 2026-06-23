Enna torna al Medioevo, dal 3 al 5 luglio il Gran Corteo della Settimana Europea Federiciana

Entra nel vivo la XX edizione della Settimana Europea Federiciana. Dopo gli appuntamenti inaugurali di maggio, dal 3 al 5 luglio Enna ospiterà la fase centrale della manifestazione che da vent’anni celebra la figura dell’imperatore Federico II e il patrimonio storico e culturale della Sicilia medievale.

Promossa dalla Casa d’Europa di Enna e patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Comune e dal Libero Consorzio comunale, la rassegna proporrà tre giornate di eventi tra rievocazioni storiche, spettacoli, competizioni, cortei e momenti dedicati alle tradizioni medievali.

Vent’anni di storia e identità europea

L’edizione 2026 assume un significato particolare perché coincide con il ventesimo anniversario della manifestazione, nata con l’obiettivo di valorizzare il legame tra la storia federiciana e i valori di dialogo e integrazione promossi dall’Europa contemporanea. Sotto il tema “Uniti nella diversità”, l’iniziativa coinvolgerà associazioni culturali, operatori economici e gruppi storici provenienti da diverse parti della Sicilia.

La direzione artistica è affidata ad Antonio Messina, mentre l’organizzazione del corteo storico è curata dall’Officina Medievale, impegnata nel coordinamento dei figuranti e delle delegazioni ospiti.

Investiture e spettacoli per l’apertura

Il programma prenderà il via venerdì 3 luglio al Chiostro dell’Eremo di Montesalvo con la tradizionale cerimonia di investitura degli arcieri. In serata gli eventi si sposteranno all’Urban Center, dove sono previsti momenti di animazione ispirati alla corte di Federico II tra teatro, musica e performance dal vivo.

A chiudere la prima giornata sarà il concerto dei Tir-Na-Nog, formazione nota per il repertorio dedicato alle tradizioni musicali celtiche e medievali.

Il Palio e l’arrivo dell’Imperatore

Sabato 4 luglio sarà dedicato alle competizioni tra gli antichi quartieri cittadini. In programma il Palio degli Antichi Quartieri e il Trofeo Regnum Siciliae, con gare di tiro con l’arco e giochi medievali che coinvolgeranno figuranti e pubblico.

In serata si svolgerà uno dei momenti più attesi dell’intera manifestazione: l’ingresso simbolico dell’imperatore Federico II a Castrum Johanni. Il corteo notturno attraverserà il centro storico fino al piazzale San Sebastiano, dove si terranno la proclamazione del quartiere vincitore e uno spettacolo conclusivo con musica e giochi di fuoco.

Gran Corteo e consegna delle Chiavi della Città

Il momento culminante è previsto domenica 5 luglio con il Gran Corteo Storico Federiciano. La sfilata partirà dalla Torre di Federico e attraverserà le vie cittadine con centinaia di figuranti in costume, falconieri, musici, sbandieratori e rappresentanze storiche provenienti da tutta l’Isola.

L’arrivo al Castello di Lombardia segnerà l’atto finale della manifestazione con la tradizionale consegna delle Chiavi della Città all’Imperatore, le esibizioni dei gruppi partecipanti e la cerimonia di premiazione. Per tutta la giornata l’area del castello ospiterà inoltre mercatini, animazione medievale e spazi dedicati alle produzioni enogastronomiche del territorio.

La macchina organizzativa è intanto al lavoro sugli ultimi dettagli, mentre nei prossimi giorni sarà diffuso il programma definitivo della tre giorni che punta a richiamare in città migliaia di visitatori per celebrare uno degli appuntamenti identitari più rappresentativi dell’estate ennese.