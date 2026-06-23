Meteo pazzo a Enna: dal caldo della mattina alla pioggia nel pomeriggio

Una forte instabilità atmosferica ha caratterizzato la giornata di oggi a Enna, determinando un repentino passaggio meteorologico nel giro di poche ore. La mattinata, segnata da temperature elevate e cielo sereno, ha lasciato bruscamente il passo a un fitto rovescio di pioggia nel corso del pomeriggio.

La dinamica del fenomeno

Il repentino cambio di scenario – secondo gli esperti – è un classico esempio di temporale convettivo, un fenomeno tipico delle aree interne e collinari durante i mesi caldi. L’evento si è sviluppato attraverso tre passaggi principali: Accumulo termico: nelle prime ore del giorno, l’intenso soleggiamento ha riscaldato rapidamente il suolo. L’aria a contatto con il terreno si è scaldata, diventando più leggera e carica di umidità.

Convezione: Questa massa d’aria calda è salita verso l’alto. Incontrando temperature inferiori in quota, il vapore acqueo si è condensato, formando in breve tempo cumuli nuvolosi a forte sviluppo verticale (cumulonembi).

Precipitazione: Quando la nube ha raggiunto il massimo accumulo, le correnti ascensionali non hanno più potuto sostenere il peso dell’acqua. Si è così innescato il rovescio pomeridiano, che ha riversato al suolo pioggia e aria fredda dalle quote superiori, abbassando la temperatura.

Il riequilibrio termico

Dal punto di vista meteorologico, il temporale ha rappresentato un naturale meccanismo di stabilizzazione. Quando il divario termico tra il suolo e l’alta quota diventa eccessivo, l’atmosfera rilascia l’energia accumulata sotto forma di precipitazione, ripristinando l’equilibrio termodinamico della colonna d’aria.