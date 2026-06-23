Logistica, Enna prima in Sicilia per aumento dei pacchi legati all’e-commerce

Continua a crescere in Sicilia il volume delle consegne legate al commercio elettronico. Secondo i dati diffusi da Poste Italiane, nel primo quadrimestre del 2026 la provincia di Enna ha registrato l’incremento più elevato dell’Isola, con un aumento del 31% dei pacchi recapitati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il dato si inserisce in una tendenza che interessa l’intero comparto della logistica, sostenuto dall’espansione degli acquisti online e dall’evoluzione dei servizi di consegna. A livello nazionale, nei primi tre mesi dell’anno Poste Italiane ha consegnato 89 milioni di pacchi, il volume più alto mai registrato dall’azienda in un singolo trimestre.

Cresce la rete dei punti di ritiro

Per rispondere all’aumento della domanda, si amplia anche nell’Ennese la rete dei punti dedicati alla consegna e al ritiro delle spedizioni. Attualmente sono quattro i Locker Italia attivi tra Enna e Nicosia, armadietti automatizzati accessibili in modalità self-service che consentono agli utenti di ritirare o spedire pacchi in autonomia. I dispositivi fanno parte di un piano di sviluppo che prevede la diffusione di 10 mila punti sul territorio nazionale.

Oltre sessanta esercizi nella rete Punto Poste

La rete logistica provinciale può inoltre contare su più di sessanta attività commerciali aderenti al circuito Punto Poste, che offre servizi di ritiro e spedizione dei pacchi. La presenza capillare di questi punti rappresenta uno degli strumenti attraverso cui viene gestito l’incremento dei flussi legati all’e-commerce, fenomeno che continua a incidere sulle dinamiche del settore delle consegne e sulla domanda di servizi logistici da parte di cittadini e imprese.