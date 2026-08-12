Piazza Armerina, la pioggia torna a colpire: un altro pomeriggio di maltempo

Piazza Armerina si conferma ancora una volta una delle aree più esposte ai temporali di questa anomala estate siciliana.

La pioggia

Nel primo pomeriggio di oggi un intenso rovescio ha interessato la città, con la pioggia che in pochi minuti ha assunto carattere di particolare violenza.

A documentare l’episodio anche un video diffuso dal Centro meteorologico di Piazza Armerina che restituisce l’immagine di un territorio nuovamente alle prese con precipitazioni abbondanti.

Estate folle

Le previsioni aggiornate indicano infatti sole e temperature elevate nei prossimi giorni, ma con la possibilità di temporali localizzati nelle ore più calde, anche sulla Sicilia interna. Un copione che, per Piazza Armerina, si è già ripetuto più volte nel corso di questa estate. La violenza dei fenomeni, concentrati in tempi molto brevi, resta l’elemento più caratteristico di questa fase.

I danni a Enna e Villarosa

E il ricordo dei giorni scorsi è ancora vivo nell’Ennese. Il nubifragio che ha colpito il territorio ha provocato allagamenti, disagi e danni, con situazioni particolarmente critiche anche nel capoluogo.

A Enna, nei pressi dell’Università Kore, due donne sono rimaste intrappolate nella loro automobile a causa dell’acqua.

A salvarle è stato un autista della Sais, che ha fermato il proprio autobus e ha prestato loro assistenza, mettendole al riparo a bordo del mezzo. Il maltempo ha lasciato il segno anche a Villarosa, dove la conta dei danni ha evidenziato fango, detriti, allagamenti e problemi al manto stradale.

