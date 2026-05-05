Enna, al via la XX Settimana Europea Federiciana: premio ai giovani “Costruttori di Pace”

Il sipario sulla XX Settimana Europea Federiciana si è alzato con un’inaugurazione che ha trasformato il Teatro Comunale F.P. Neglia in un suggestivo scenario medievale. Il traguardo dei vent’anni, celebrato dalla Casa d’Europa con la presidente Cettina Rosso e il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio, ha visto rivivere l’epoca di Federico II grazie ai figuranti dell’Officina Medievale Enna.

La serata

La serata, condotta dall’attrice Elisa Di Dio e dalla giornalista Tiziana Tavella, ha ripercorso due decenni di identità condivisa, guardando già alle Giornate Federiciane di luglio. Momento di grande intensità è stato il “Concerto per l’Europa”, diretto dal M° Giovanna Fussone, che ha saputo unire tradizione e spirito comunitario.

I premi

Cuore pulsante dell’evento è stata la consegna dei premi ai giovani “Costruttori di Pace”, scelti per il loro impegno nel dialogo e nella convivenza. Un Premio Speciale è andato al Liceo Musicale Colajanni-Farinato per l’eccellenza educativa della Prof.ssa Fussone. Di seguito, tutti i premiati per ogni istituto coinvolto:

I.I.S. “N. Colajanni – P. Farinato”: Niccolò Gagliardi, Fabiana Lentini (Liceo Classico); Nastassja Dolica, Jacqueline Dolica (Scienze Umane); Giuseppe La Ferla, Gaia Ruggiero, Luca Volante, Salvatore Salvaggio (Scientifico).

I.C. “E. De Amicis”: Giulio Schimmenti, Elisa Fazzi, Noemi Sgrò, Angelo Faraci.

I.C. “Santa Chiara”: Giulia Calzetta, Paolo Reitano, Lorenzo Tranchida, Maria Bellomo.

Liceo Artistico “L. e M. Cascio”: Marco Di Majo, Sofia Scibona, Simonetta D’Angelo, Giulia Grassia, Denny Martino, Eleonora La Barbera, Gabriele Giuseppe Silvestro, Martina Barberi, Gaetano Maria Provitina.

I.I.S. “A. Lincoln”: Doriana Fidotta, Alessia La Paglia, Filippo Navarra, Lorenzo Ragusa.

I.P. “Federico II”: Ilaria Malaguarnera, Daniel D’Agristina.

La manifestazione prosegue stasera, martedì 5 maggio alle 19:30, presso l’Eremo di Montesalvo. L’incontro “Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi”, con gli storici Patrizia Sardina, Ilaria Grippaudo e Pietro Colletta, approfondirà la vita quotidiana medievale con il contributo artistico della Compagnia Musigalli.