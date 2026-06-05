Autodromo di Pergusa, “revocare liquidazione”: primo atto della giunta Crisafulli

Il primo provvedimento della giunta Crisafulli è il tentativo di fare risuscitare l’Ente autodromo di Pergusa. L’amministrazione comunale, insediatasi stamane, ha votato un atto che consentirà al Consiglio comunale di votare la delibera di revoca dello stato di liquidazione del Consorzio, allineandosi alle posizioni dell’Aci e del Libero consorzio, gli altri 2 soci dell’ente.

Cosa era accaduto

Il primo tentativo era fallito nel febbraio scorso, al tramonto del vecchio Consiglio comunale ma adesso, con un’aula diversa i numeri ci sono per provare a riaccendere i motori dell’autodromo che in stato di liquidazione da ormai 2 anni, dal momento in cui quel Consiglio comunale bocciò la richiesta di proroga paventata dal sindaco Dipietro, facendo, così, scadere lo Statuto.

“Ciò consentirebbe al Consiglio Comunale di votare nuovamente la delibera di revoca da portare in assemblea consortile e così riprendere l’ordinaria gestione dell’ente e di conseguenza aprire una nuova fase per l’impianto, orientata allo sviluppo economico e turistico dell’area” spiegano dall’amministrazione comunale.

Poco dopo l’insediamento, il neo sindaco Crisafulli ha parlato degli obiettivi della sua squadra.

“Benvenuti e buon lavoro a tutti gli assessori di questa giunta. Iniziamo con entusiasmo e senso di responsabilità un percorso che ci vedrà lavorare insieme, con lealtà e spirito di squadra, nell’unico interesse che conta, quello della comunità. Il primo atto che abbiamo approvato oggi riguarda l’Autodromo di Pergusa, un patrimonio della città che intendiamo valorizzare e restituire a una prospettiva concreta di futuro, senza perdere tempo.»

Le deleghe

Sindaco Sen. Vladimiro Crisafulli mantiene per sé le competenze relative a: Sanità, salute e igiene pubblica, protezione civile, grandi opere e progetti strategici:

On.le MARINO Maria Stefania: Vice-Sindaco e Assessore al Welfare e alla Coesione Sociale

Deleghe Politiche sociali; politiche per la famiglia; Piano di zona; servizi alla persona; inclusione sociale e lavorativa; pari opportunità, diritti civili, minoranze etniche e linguistiche; tutele sociali; tutela dei minori stranieri.

Prof.ssa ADAMO Maria Sebastiana: Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università

Deleghe: Pubblica istruzione, asili nido e politiche per l’infanzia; rapporti con l’Università, mondo della conoscenza e della formazione superiore.

Ing. ARENA Tiziana Dee: Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e Fua

Deleghe: Pianificazione urbanistica e territoriale; Fua; Polizia locale; viabilità; mobilità; trasporti lavori pubblici; infrastrutture; manutenzioni; politiche energetiche; edilizia pubblica, residenziale e privata.

Avv. COLALEO Lillo Maria: Assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa:

Deleghe: Programmazione strategica, coordinamento dell’azione amministrativa e attuazione del programma di mandato; politiche giovanili e associazionismo giovanile e studentesco; consulte e strumenti partecipativi; personale; rapporti con i sindacati; cantieri di servizio; servizi anagrafici e demografici; transizione digitale e sistemi informativi; trasparenza e semplificazione amministrativa; aziende e partecipazioni comunali; rapporti con il Consiglio comunale.

Dr.ssa MILANO Marilisa: Assessore al Turismo, al Commercio e al Terzo Settore

Deleghe: Turismo; commercio fisso e ambulante; artigianato; mercati e fiere; beni archeologici storici e monumentali; riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e monumentale; musei, biblioteche, mediateche e pinacoteche; associazionismo e Terzo settore.

Prof. LOMBARDO Leandro: Assessore all’Ambiente, al Territorio e alle Contrade:

Deleghe: Arredo e decoro urbano; politiche ambientali; parchi e ville; verde pubblico; aree protette; viabilità e manutenzioni rurali; servizi cimiteriali; politiche agricole, agroalimentari e zootecniche; benessere animale e gestione del randagismo; Pergusa, contrade e Borgo Cascino.

Dr.ssa RANDAZZO Katia Haudrey: Assessore alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali

Deleghe Iniziative, attività e manifestazioni culturali; programmazione e coordinamento delle attività culturali; toponomastica; eventi, spettacoli e iniziative cittadine; promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio immateriale; servizio idrico integrato; gestione dei rifiuti,

Dr. SABATINO Michele: Assessore allo Sviluppo Economico, all’Innovazione e agli Investimenti

Deleghe: Sviluppo economico; attività produttive; internazionalizzazione; ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, attrazione degli investimenti e delle opportunità di finanziamento, programmazione e gestione dei fondi regionali, nazionali ed europei; rapporti con la Regione Siciliana, lo Stato e l’Unione Europea.

Avv TROVATO Giuseppe: Assessore al Bilancio, al Patrimonio e alle Politiche Sportive

Deleghe: Bilancio e programmazione finanziaria; tributi; contenzioso; demanio e patrimonio; autoparco; sport e impiantistica sportiva