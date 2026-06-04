La squadra di Crisafulli: “Ho scelto di puntare sulle donne e sulle competenze professionali”

La parola d’ordine di Mirello nella scelta della sua squadra di governo: freschezza. E non solo per un fatto anagrafico perché il Barone rosso attorno a se ha preteso persone che non abbiamo mai ricoperto incarichi al Comune e poi le donne, la parte preponderante della sua amministrazione

“Ho voluto le donne”

«Ho voluto che le donne – dice Crisafulli – fossero la colonna portante di questa giunta, non per rispettare una quota, ma perché credo davvero nelle loro qualità, nella loro caparbietà, nella loro capacità di fare le cose con serietà e concretezza. Cinque assessori su nove non è un numero casuale, è una scelta precisa, convinta, che racconta il tipo di amministrazione che vogliamo costruire. Insieme a loro ho scelto persone che non hanno mai governato prima, professionisti di altissimo valore che portano competenze vere, maturate sul campo, nella vita reale.»

Domani la presentazione

Domani il sindaco Crisafulli presenterà la nuova giunta municipale alle 10,30

La carica di Vicesindaco è stata attribuita a Maria Stefania Marino, deputata alla Camera, a lei va l’assessorato al Welfare e alla Coesione Sociale, con le seguenti deleghe: Politiche sociali, politiche per la famiglia, Piano di zona, servizi alla persona; inclusione sociale e lavorativa; pari opportunità, diritti civili, minoranze etniche e linguistiche; tutele sociali; tutela dei minori stranieri.

Sono quattro le altre donne chiamate a far parte della squadra di governo.

Marinella Adamo, già designata in campagna elettorale, guiderà l’assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Rapporti con l’Università, con deleghe a:Pubblica istruzione; scuole dell’infanzia, asili nido, politiche per l’infanzia, diritti dei bambini; rapporti con l’Università, mondo della conoscenza e della formazione superiore.

Tiziana Dee Arena, nominata Assessore all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici e all’Agenda Urbana condeleghe a: Pianificazione urbanistica e territoriale; Agenda Urbana; viabilità; mobilità; trasporti; lavori pubblici; infrastrutture; manutenzioni; politiche energetiche; edilizia pubblica, residenziale pubblica e privata; toponomastica.

Marilisa Milano, assessore al Turismo, al Commercio e al Terzo Settore con le seguenti deleghe: Turismo; commercio fisso e ambulante; artigianato; mercati e fiere; beni archeologici storici e monumentali; riqualificazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e monumentale; musei, biblioteche, mediateche e pinacoteche; associazionismo e Terzo settore.

Katia Haudrey Randazzo, Assessore alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali con delegne a: Iniziative, attività e manifestazioni culturali; programmazione e coordinamento delle attività culturali; eventi, spettacoli e iniziative cittadine; promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio immateriale; servizio idrico integrato; gestione dei rifiuti.

Completano la giunta quattro assessori uomini:

Lillo Maria Colaleo, Assessore alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa con deleghe: Programmazione strategica, coordinamento dell’azione amministrativa e attuazione del programma di mandato; politiche giovanili e associazionismo giovanile e studentesco; consulte e strumenti partecipativi; Polizia locale; Personale, rapporti con i sindacati; cantieri di servizio, servizi anagrafici e demografici; transizione digitale e sistemi informativi; trasparenza e semplificazione amministrativa; aziende e partecipazioni comunali; rapporti con il Consiglio comunale.

Leandro Lombardo, Assessore all’Ambiente al Territorio e alle Contrade con deleghe: Arredo e decoro urbano; politiche ambientali; parchi e ville; verde pubblico; aree protette; viabilità e manutenzioni rurali; servizi cimiteriali; politiche agricole, agroalimentari e zootecniche; benessere animale e gestione del randagismo; Pergusa, contrade e Borgo cascino.

Sabatino Michele, Assessore allo sviluppo economico, all’Innovazione e agli Investimenti con deleghe: Sviluppo economico; attività produttive; internazionalizzazione; ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, attrazione degli investimenti e delle opportunità di finanziamento; programmazione e gestione dei fondi regionali, nazionali ed europei; rapporti con la Regione Siciliana, lo Stato e l’Unione Europea.

Giuseppe Trovato, Assessore al Bilancio, al Patrimonio e alle Politiche Sportive con deleghe al: Bilancio e programmazione finanziaria; tributi; contenzioso; demanio e patrimonio; autoparco; sport e impiantistica sportiva.