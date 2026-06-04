Enna, ecco la giunta di Crisafulli: 5 donne e 4 uomini, Marino vicesindaco: a ore l’ufficialità

Ci siamo quasi. La giunta comunale del neo sindaco di Enna Mirello Crisafulli sta per prendere forma definitiva. Nelle prossime ore è attesa l’ufficializzazione della rosa degli assessori che affiancheranno il primo cittadino nella guida della città per i prossimi cinque anni. I nomi, però, circolano già con insistenza negli ambienti politici cittadini. Nella rosa manca il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, ma la sua carica di assessore nella sua Troina “cozzerebbe” con un ruolo di amministratore ad Enna.

Secondo le indiscrezioni raccolte, a ricoprire il ruolo di vice sindaco con delega al Welfare e alla Coesione Sociale sarebbe Maria Stefania Marino, cui spetterebbero le politiche sociali, la famiglia, il Piano di zona e la tutela dei minori. All’istruzione e ai rapporti con l’Università andrebbe invece Maria Sebastiana Adamo, con competenze che si estendono alle scuole dell’infanzia, agli asili nido e alle politiche per l’infanzia.

Tiziana Arena sarebbe la titolare dell’Urbanistica, dei Lavori Pubblici e dell’Agenda Urbana, con un portafoglio che comprende pianificazione territoriale, mobilità, infrastrutture e politiche energetiche. Un assessorato pesante, destinato a misurarsi con alcune delle partite più delicate per il futuro della città. Alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa figurerebbe Lillo Maria Colaleo, con deleghe che spaziano dalla polizia locale alla transizione digitale, dalla trasparenza amministrativa ai rapporti con il Consiglio comunale.

Per il Turismo, il Commercio e il Terzo Settore il nome che circola è quello di Marilisa Milano, mentre all’Ambiente, al Territorio e alle Contrade — con una delega specifica su Pergusa, contrade e Borgo Cascino — andrebbe Leandro Lombardo. Alla Cultura, agli Eventi e ai Servizi Pubblici Locali, con competenza anche sul servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, sarebbe designata Katia Haudrey Randazzo.

Completerebbero la squadra Michele Sabatino, con delega allo Sviluppo Economico, all’Innovazione e agli Investimenti, e Giuseppe Trovato, cui spetterebbe il Bilancio, il Patrimonio e le Politiche Sportive. Crisafulli, da parte sua, si riserverebbe le deleghe a Sanità, protezione civile, grandi opere e progetti strategici.

Non appena la rosa sarà ufficializzata, la macchina amministrativa del Comune di Enna potrà davvero mettersi in moto. Per la nuova amministrazione inizierà, da quel momento, il tempo delle responsabilità concrete.