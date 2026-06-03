Sanità, all’Asp di Enna incarico a Paolo Maggi, esperto di Malattie Infettive

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna rafforza il servizio di Malattie Infettive con l’affidamento di un incarico di dirigente medico al professor Paolo Maggi, già ordinario della Libera Università Kore di Enna e figura di rilievo nel panorama scientifico nazionale nel campo dell’infettivologia.

Un profilo di rilievo internazionale

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Microbiologia e Virologia, Malattie Infettive e Farmacologia Clinica, Maggi vanta una lunga esperienza accademica e clinica maturata anche attraverso percorsi di formazione in importanti istituzioni internazionali, tra cui il Mount Sinai Hospital di New York e la Johns Hopkins University di Baltimora. Autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche e di contributi in testi universitari, negli ultimi anni si è distinto per le attività di ricerca e approfondimento sulle terapie innovative per l’HIV.

L’incarico consentirà di integrare ulteriormente attività assistenziale, ricerca e formazione, in un settore considerato strategico per l’evoluzione dei bisogni sanitari del territorio.

La collaborazione tra ASP e Università Kore

La nomina si inserisce nel percorso di collaborazione avviato tra l’ASP di Enna e l’Università Kore, finalizzato a rafforzare il collegamento tra pratica clinica e attività accademica. Una sinergia che negli ultimi anni ha favorito la presenza di docenti universitari nei reparti ospedalieri e il consolidamento delle attività di aggiornamento professionale.

«Siamo lieti di accogliere il professor Maggi nella nostra azienda», ha dichiarato il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia. «La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per il servizio di Malattie Infettive e contribuirà alla crescita professionale dell’intera équipe, oltre a rafforzare la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti».