Biodiversità, studenti della Kore in campo a Pergusa: lezioni tra natura e sostenibilità

Due giornate dedicate alla tutela dell’ambiente e all’educazione sostenibile per l’Università Kore di Enna, che ha celebrato la Giornata internazionale della Biodiversità nella Riserva naturale speciale del Lago di Pergusa coinvolgendo universitari e alunni delle scuole primarie.

Gli studenti

Protagonisti gli studenti del terzo anno di Scienze della Formazione primaria, impegnati in attività sul campo dopo avere approfondito il tema della diversità biologica nel corso di “Didattica delle Scienze”. Obiettivo dell’iniziativa, acquisire strumenti e competenze per progettare percorsi educativi destinati ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria sui temi della sostenibilità ambientale.

La docente

A guidare il gruppo è stata la biologa e docente universitaria Rosa Termine, che ha accompagnato gli studenti alla scoperta della flora spontanea e della fauna della riserva di Pergusa.

I temi della biodiversità

Nel corso dell’incontro si è discusso del tema scelto per la Giornata della Biodiversità 2026, “Agire localmente per un impatto globale”, con un focus sugli obiettivi del Quadro globale di Kunming-Montreal e sul traguardo “30 by 30”, che punta alla protezione del 30% delle terre e delle aree marine entro il 2030.

La docente ha inoltre incontrato gli alunni della terza A del plesso “Tenente Bruno” di Aidone dell’Istituto comprensivo “Falcone-Cascino”, diretto da Alessandra Messina. Accompagnati dalle insegnanti, i bambini hanno partecipato a passeggiate e attività ludico-didattiche nella riserva.

L’albero della morte

Particolare interesse ha suscitato l’osservazione del Tasso, anticamente definito “albero della morte” per la presenza di sostanze tossiche ma oggi considerato prezioso per le proprietà antitumorali delle molecole impiegate nella cura del tumore al seno.

L’esperienza si è trasformata anche in un laboratorio di Outdoor Education per gli universitari della Kore, che hanno guidato le attività con i piccoli alunni. A conclusione della giornata, i bambini hanno lanciato il loro messaggio per l’ambiente: “Salvaguardiamo la biodiversità, fondamentale per l’umanità”.