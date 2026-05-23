Iacp di Enna, si è insediato il nuovo Cda
Enna-Cronaca - 23/05/2026
Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Enna. L’organismo di gestione vede alla guida il neo presidente, l’avvocato Francesco Occhipinti, affiancato dalla vicepresidente, l’avvocata Maria Anna Pedevillano e dal componente del CDA. l’ingegnere Giuseppe Giandalone.
Fine dell’era commissariale
Dopo anni di commissariamento, l’insediamento segna l’avvio di una nuova stagione per l’ente, chiamato a gestire il rilancio delle politiche abitative e la valorizzazione del cospicuo patrimonio immobiliare, che interessa centinaia di attività commerciali ed artigianali, sparso lungo il territorio della provincia.