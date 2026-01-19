Occhipinti (FI): “Partire da chi sta con Dipietro”, strada sbarrata a Gargaglione e attacco a Lantieri

“Bisogna partire innanzitutto da chi sta nell’amministrazione Dipietro”. Lo afferma a ViviEnna, Francesco Occhipinti, vicesegretario provinciale di Forza Italia, che interviene in merito al quadro delle alleanze legate alle amministrative ad Enna e conseguentemente sul profilo del candidato a sindaco della città.

Lo stop a Gargaglione

Il quadro di riferimento è naturalmente quello del Centrodestra ma la frase pronunciata dal numero 2 di Forza Italia nella provincia di Enna sbarrerebbe di fatto la strada a Paolo Gargaglione – che non è organico all’Esecutivo Dipietro né fa parte del suo cerchio magico – sulla cui candidatura allo scranno di primo cittadino si sta spendendo Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Ars e segretaria provinciale di Forza Italia, presente sabato, insieme a Gargaglione, alla festa del partito a Palermo per festeggiare i suoi primi 30 anni.

I “falconiani” a Catania con Tajani

Ci sono le foto, quelle in particolare con il vicepremier, Antonio Tajani, in posa accanto a Gargaglione ma in realtà di immagini con il ministro degli Esteri ne hanno anche gli esponenti ennesi dell’area dell’europarlamentare Marco Falcone, dunque Francesco Occhipinti, l’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Gaetana Palermo, tra le possibili candidati per la corsa a sindaco ed il primo cittadino di Nissoria, Rosario Colianni.

L’attacco a Lantieri

Tutti e tre non erano a Palermo ma hanno incontrato Tajani il giorno prima a Catania in una saletta a cui hanno spiegato le difficoltà interne al partito. “Abbiamo manifestato – dice Occhipinti – le nostre riserve, ben rappresentate peraltro da Rosario Colianni, sulla deputata Luisa Lantieri, responsabile della sconfitta del nostro candidato alla presidenza del Libero consorzio, proprio Colianni”. I falconiani, come aveva peraltro fatto all’indomani dell’esito delle consultazioni per l’ex Provincia lo stesso europarlamentare, hanno parlato degli “inciuci” con la Dc di Cuffaro e con il Pd che hanno portato, nella loro ricostruzioni, al successo del candidato Dem, Piero Capizzi.

La frattura interna

Parole nette che testimoniano come le fratture ennesi dentro Forza Italia sono ancora evidenti, peraltro lo stesso Occhipinti assicura che dal giorno della nomina di Lantieri alla guida del partito provinciale, arrivata dopo una lunga mediazione con i “falconiani”, “non si è mai vista”.