Nasce Enna Futura, sostegno per la corsa di Gargaglione che ieri era alla festa di Forza Italia

E’ stato costituito il movimento Enna Futura che ha un suo coordinamento presieduto dal presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione. Lo rende noto il portavoce di Enna Futura Dario Cardaci in una nota che si incastra perfettamente nel clima delle amministrative ad Enna.

Il Movimento e le sue anime

Il movimento, secondo quanto spiegato dai promotori, raccoglie “il mondo cattolico democratico, quello riformista e quello della società civile” e sarà stilata “una piattaforma programmatica che veda il cittadino protagonista”, inoltre, in merito alle alleanza precisano che Enna Futura si relazionerà “senza alcun pregiudizio, d’intesa con gli amici di Forza Italia, con tutte le forze politiche e sociali che lo vorranno”.

La corsa a sindaco e le beghe dentro Forza Italia

Insomma, una scelta che ha il sapore del sostegno diretto ad una candidatura a sindaco di Gargaglione, reduce dalla festa palermitana per celebrare i 30 anni di Forza Italia a cui è andato insieme alla vicepresidente dell’Ars nonché segretaria provinciale di Forza Italia, Luisa Lantieri vicina a Totò Cardinale. Peraltro, Gargaglione è legato all’assessore Edy Tamajo ma non gode del sostegno di un altro pezzo di Forza Italia ad Enna, vicino all’europarlamentare Marco Falcone, tra cui il vicesegretario provinciale, Francesco Occhipinti, l’assessore ai Lavori pubblici di Enna, Gaetana Palermo.

Enna futura avrà delle liste

“Enna Futura” parteciperà alle prossime elezioni con proprie liste, in gran parte già complete, costruite sulla competenza e la passione dei tanti che hanno scelto di dare il loro contributo in modo attivo” si legge ancora nella nota di Enna Futura