La corsa a sindaco di Enna, incontro tra Lantieri e Gargaglione

Un incontro dal tenore strettamente politico si è tenuto nei giorni scorsi ad Enna. Secondo quanto svelato da una fonte a ViviEnna, in un locale nella disponibilità di un’associazione, si sarebbero ritrovati la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, ed il presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione, le due figure più rilevanti in quel vertice, a cui avrebbero preso parte altre persone, tra cui quelle in predicato di scendere in campo alle prossime amministrative per scegliere il nuovo sindaco di Enna ed il nuovo Consiglio comunale.

Lantieri su Gargaglione ma Forza Italia è divisa

La deputata Ars, nonché vicepresidente dell’Ars, starebbe puntando le sue carte su Gargaglione, come riportato in un articolo di ViviEnna delle settimane scorse. Insomma, un’investitura da parte della Lantieri che è alla guida del coordinamento provinciale di Forza Italia anche se dentro lo stesso partito ci sono delle aree a lei avverse. Come non ricordare l’affondo dell’europarlamentare Marco Falcone, a cui è legata Gaetana Palermo, assessore ai Lavori pubblici di Enna, tra coloro che puntano a prendere il posto del sindaco, Maurizio Dipietro.

Il fronte del Centrodestra

Il fronte del Centrodestra è, comunque, articolato, del resto una parte importante la vorrà certamente giocare il Mpa-Grande Sicilia che ha un peso importante nell’attuale amministrazione, senza contare la presenza nella giunta regionale dell’assessore ennese, Francesco Colianni. Poi, c’è Fratelli d’Italia che sta lavorando alla composizione della lista con Dante Ferrari, la parlamentare nazionale Eliana Longi e l’ex sindaco di Enna Ardica.