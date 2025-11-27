Elezioni, i dilemmi di Forza Italia su Gargaglione, il Pd alla finestra con l’opzione Mirello

Grande è la confusione sotto il cielo di Enna parafrasando Mao Zedong ma la situazione politica è eccellente? Certamente non è fluida, non emergono ancora degli schieramenti granitici tantomeno ci sono candidati a sindaci ufficiali per le amministrative del 2026.

Gargaglione e Lantieri

Chi è lavoro per lo scranno più alto del palazzo comunale è il presidente del Consiglio, Paolo Gargaglione, che avrebbe il gradimento di un pezzo di Forza Italia, quello legato alla parlamentare e vicepresidente dell’Ars, Luisa Lantieri, che sta, però, attraversando un momento delicato: il suo passaggio alla Dc, che sembrava imminente, sarebbe stato stroncato dall’inchiesta giudiziaria che ha travolto lo Scudo crociato e soprattutto l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro.

L’area di Forza Italia dell’assessore Palermo

L’altro pezzo di Forza Italia, che in città converge sull’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, vicina all’europarlamentare Marco Falcone, primo accusatore della Lantieri dopo l’esito del voto al Libero consorzio, avrebbe altre idee, insomma l’ipotesi Gargaglione non scalderebbe affatto. Quest’area di Forza Italia avrebbe dimostrato un certo peso, come emergerebbe dalla nomina di Francesco Occhipinti, noto avvocato e sposato con Palermo, alla presidenza dell’Iacp di Enna.

Le ambizioni del Mpa ed il patto Colianni-Alloro

Lo stesso presidente del Consiglio ed il suo gruppo, Moderati per Enna, siedono tra i banchi dell’opposizione ma, al momento, non avrebbero accolto l’invito del Pd per allestire una coalizione, comprendente tutte le forze avverse a Dipietro. Non lo ha fatto Francesco Alloro, che ha siglato un accordo con l’assessore regionale, Francesco Colianni, esponente di punta del Mpa, solleticato dall’idea di costruire un raggruppamento attorno all’ex assessore ai Lavori pubblici della giunta Dipietro.

Fratelli d’Italia lavora alla sua lista ed ha pronto un nome

Da parte sua, Fratelli d’Italia ha affermato di voler presentare una propria lista a cui lavorerebbero il consigliere comunale Dante Ferrari, la parlamentare nazionale Eliana Longi, e l’ex sindaco, Dino Ardica. La Federazione provinciale di FdI ha anche detto di essere a disposizione per fornire un proprio candidato a sindaco nell’ottica di una coalizione di Centrodestra.

Il Pd e l’opzione Mirello

Sulla riva del fiume è seduto il Pd che attende l’evolversi della situazione, pronto a calare il suo asso: Mirello Crisafulli.