Tragedia a Calascibetta, cade in un laghetto agricolo: morto un 65enne

Un uomo di 65 anni è morto dopo essere caduto in un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo in contrada Gaito, nel territorio di Calascibetta.

La tragedia

Il tragico ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, al termine di un intervento di soccorso condotto dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna.L’allarme è scattato intorno alle 16:30. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco non hanno individuato alcuna presenza in superficie nello specchio d’acqua: hanno quindi avviato immediatamente le operazioni di ricerca primaria, equipaggiati con l’attrezzatura specifica per l’ambiente acquatico.

I sommozzatori

Data la natura dell’intervento, è stato allertato anche il Nucleo Elicotteri di Catania, che ha trasportato sul luogo i sommozzatori del Corpo Nazionale. Dopo essersi immersi nel bacino, gli specialisti hanno individuato e recuperato il corpo senza vita dell’uomo, identificato come S.B.F., 65 anni.Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, ai quali spetta ora il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.