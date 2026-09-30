Tribuna dell’autodromo di Pergusa, mutuo da un milione di euro: sì del Consiglio

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato nella seduta di ieri l’autorizzazione all’accensione di un mutuo da un milione di euro con l’Istituto per il Credito Sportivo. La somma è destinata ai lavori di messa a norma e in sicurezza della copertura della tribuna dell’autodromo di Pergusa.

La proposta è passata con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza, mentre quelli di opposizione si sono astenuti. Secondo quanto riferito dall’assessore allo Sport e al Bilancio Giuseppe Trovato, si tratta di un finanziamento decennale a tasso zero.

I lavori per l’agibilità

L’intervento dovrà consentire di superare le attuali condizioni della struttura e recuperare l’agibilità della tribuna. Il finanziamento comprende anche opere che permetteranno di rendere nuovamente accessibili due locali di ampie dimensioni collocati nella struttura.

Trovato, in un post pubblicato dopo l’approvazione della delibera, ha collegato l’operazione al percorso avviato dall’amministrazione comunale sul futuro dell’autodromo. “L’obiettivo è rilanciare le attività sportive e motoristiche a Pergusa”, ha scritto l’assessore.

Il percorso sull’autodromo

L’operazione finanziaria si inserisce nelle iniziative avviate dal Comune dopo la revoca dello stato di liquidazione del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa e la successiva nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Nel suo intervento, Trovato ha ricordato anche la collaborazione di Marco Crisafulli e Paolo Buscemi nella fase di predisposizione della documentazione. I due, ha riferito l’assessore, lo avevano accompagnato in una visita ai locali nelle scorse settimane e avrebbero contribuito alla presentazione del progetto allegato alla richiesta di finanziamento