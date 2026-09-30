Due bombe contro una palestra a Piazza Armerina: paura in città, aperta un’inchiesta

Due bombe, la prima domenica l’ultima questa notte, sono esplose davanti ad una palestra di Piazza Armerina, nella zona Costantino, a ridosso del campo sportivo Sant’Ippolito.

La chiave di lettura del messaggio

Si tratta di una struttura da poco inaugurata gestita da un proprietario originario di Barrafranca, rimasto vittima di un’intimidazione ma è ancora presto per gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, comprendere la chiave di lettura del messaggio.

Il boato

Se il primo ordigno non ha praticamente creato danni, il secondo, invece, ha leso la vetrata di ingresso della struttura. Di certo, il boato si è sentito in una grossa fetta della città dei mosaici e nel volgere di pochi minuti sono arrivate al centralino delle forze dell’ordine diverse chiamate di emergenza.

Le indagini

Ad arrivare sul luogo dell’attentato, come scrive il giornalista piazzese Ranieri Luca Ferrara, sono stati gli agenti di polizia che hanno lasciato spazio ai colleghi della Scientifica per provare a ricostruire quanto accaduto e magari recuperare degli elementi capaci di risalire agli autori dell’intimidazione.