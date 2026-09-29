Piazza Armerina, violenza nella movida: il sindaco annuncia controlli notturni della Polizia locale

Più controlli della Polizia municipale nelle ore serali e notturne nei luoghi della movida di Piazza Armerina. È questa la risposta annunciata dal sindaco dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno interessato il centro cittadino.

I controlli della Polizia municipale

“Per quanto concerne la nostra azione, rafforzeremo i controlli con la Polizia municipale nei luoghi della movida”, afferma il primo cittadino, che indica nelle ore notturne la fascia maggiormente sensibile.

“Presteremo attenzione soprattutto nelle ore notturne, quelle che sono particolarmente sensibili”, aggiunge il sindaco.

Il pestaggio del branco

Una decisione che arriva dopo il pestaggio di tre giovani avvenuto nello scorso fine settimana nel cuore della movida della città dei mosaici. I tre sarebbero stati aggrediti da un branco composto da circa 20 ragazzi. L’episodio ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle aree frequentate dai giovani nelle ore serali.

Vertice con le forze dell’ordine

“È un momento molto particolare per Piazza Armerina”, sottolinea il sindaco, che ha già chiesto un incontro con i vertici delle forze dell’ordine. “Ho già chiesto un incontro con i vertici delle forze dell’ordine per pianificare una strategia”, spiega il primo cittadino. L’obiettivo è quindi rafforzare il presidio nelle zone della movida e coordinare le attività di controllo per prevenire nuovi episodi di violenza, soprattutto nelle ore considerate più delicate.