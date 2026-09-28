Piazza Armerina, tentata rapina alla banca Intesa San Paolo: caccia alla banda

Tentato colpo alla filiale Intesa Sanpaolo di via Generale Ciancio, a Piazza Armerina. Tre uomini, con il volto nascosto da caschi integrali, hanno provato di introdursi all’interno della banca. Per forzare l’ingresso, i tre avrebbero utilizzato un arnese, riuscendo ad aprirsi un varco ma alla fine hanno desistito. In pochi istanti si sono allontanati a bordo delle moto, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Particolare attenzione è rivolta alle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a risalire all’identità degli autori