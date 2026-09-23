Piazza Armerina, egiziano irregolare rintracciato dalla Polizia: disposto il rimpatrio
Piazza Armerina - 23/09/2026
È stato rintracciato dal personale del Commissariato di Piazza Armerina un cittadino egiziano nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.
L’uomo, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato destinatario di un provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto di Enna. Dopo il rintraccio, sono state quindi avviate le procedure previste dalla normativa per dare esecuzione al provvedimento.
Il trattenimento al Centro per i Rimpatri
Il Questore di Enna, Cono Incognito, ha disposto il trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, in attesa dell’esecuzione della misura di espulsione.