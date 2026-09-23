Ente Cassa Scuola Edile Enna, bilancio 2024-2025: massa salari a 43,7 milioni

Il Consiglio generale dell’Ente Cassa Scuola Edile Cpt di Enna ha approvato il consuntivo relativo all’esercizio 2024-2025. La massa salari registrata è stata di 43.785.378 euro, contro i 35.676.275 euro dell’esercizio precedente.

Il dato si accompagna, secondo quanto riferito dall’ente, a una crescita del numero delle imprese e degli operai iscritti e all’incremento dell’attività dei cantieri sul territorio.

La lettura del presidente

Per il presidente Gaetano Debole, i numeri del bilancio rappresentano un indicatore della fase di crescita che starebbe attraversando il comparto edile ennese. Debole individua tra i fattori di questa situazione anche l’attività legata ai lavori del raddoppio ferroviario.

Il presidente invita tuttavia a utilizzare questa fase favorevole, a suo giudizio, per costruire interventi di carattere strutturale capaci di produrre effetti più duraturi sull’economia locale. Tra le esigenze indicate, il sostegno all’attività edilizia sia nel settore pubblico sia in quello privato, nel rispetto della legalità.

Debole ha inoltre attribuito il risultato raggiunto dall’ente al lavoro del personale, coordinato dal direttore Giuseppe Baldi, e degli organi di gestione.

Formazione e sicurezza

Anche il vicepresidente Francesco Mudaro ha collegato i dati del bilancio alla fase che sta attraversando il settore. Secondo Mudaro, negli ultimi due anni la domanda dei servizi offerti dall’ente a lavoratori e imprese sarebbe quasi triplicata.

Nella sua valutazione, la crescita delle attività ha rafforzato il ruolo della Cassa anche sul fronte della formazione e della sicurezza sul lavoro, ambiti nei quali l’ente svolge attività rivolte agli operatori del settore. Nel corso della riunione è stata infine disposta la consegna ai lavoratori di un gilet Dpi con le insegne della Cassa.