Bomba d’acqua a Piazza Armerina, disagi in città Il sindaco ringrazia i volontari per il loro lavoro

Una bomba d’acqua si è abbattuta ieri su Piazza Armerina, provocando allagamenti e disagi ai residenti. La forte pioggia ha interessato diverse zone del territorio comunale. Fin dalle prime ore dell’emergenza, i volontari sono stati impegnati sul campo per prestare assistenza, mettere in sicurezza le situazioni più critiche e supportare la popolazione. Le operazioni sono proseguite fino a tarda sera.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha ringraziato i volontari per il lavoro svolto durante l’emergenza. “Fin dalle prime ore dell’emergenza, i nostri volontari sono stati impegnati sul campo, operando fino a tarda sera per prestare assistenza, mettere in sicurezza le situazioni più critiche e supportare la popolazione. A tutti loro va il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati ancora una volta.”