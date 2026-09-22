CamCom, a Enna la nuova Dashboard Open per leggere le dinamiche economiche

Una piattaforma di data visualization interattiva per monitorare le dinamiche socio-economiche del territorio sarà presentata a Enna alle 10.30 del 23 settembre nella sede della Camera di Commercio, in piazza Giuseppe Garibaldi. Si tratta della “Dashboard Open”, strumento pensato per rendere disponibili e consultabili i dati relativi al tessuto economico e produttivo della provincia.

I partecipanti

Alla presentazione parteciperanno il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, Alessandro Albanese, il prefetto di Enna, Ignazio Portelli, il sindaco Vladimiro Crisafulli e il presidente del Libero Consorzio comunale di Enna, Piero Antonio Santi Capizzi. Prevista inoltre la presenza dei componenti della giunta e del consiglio camerale, dei rappresentanti di InfoCamere, del presidente della sezione Sicilia dell’Albo gestori ambientali, Cesare Arangio, e dei vertici dell’Università degli studi Kore, il rettore Paolo Scollo e il presidente Cataldo Salerno.

All’incontro saranno presenti anche rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria della provincia di Enna.