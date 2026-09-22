COMUNICATO STAMPA – “Bullismo e Sport giovanile” – Enna, 25 settembre 2026

“Bullismo e Sport giovanile”: a Enna istituzioni, scuola, sanità e sport insieme per parlare ai giovani

Venerdì 25 settembre, alle ore 16.00, nella Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte, l’incontro promosso dal Panathlon Club Enna nell’ambito della Settimana Europea dello Sport

ENNA – Bullismo, disagio giovanile, prevenzione e ruolo educativo dello sport. Saranno questi i temi al centro della conferenza “Bullismo e Sport giovanile”, promossa dal Panathlon Club Enna in occasione della Settimana Europea dello Sport 2026, in programma venerdì 25 settembre, alle ore 16.00, nella Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Enna, nasce con l’obiettivo di favorire un confronto tra istituzioni, scuola, forze dell’ordine, servizi sanitari, mondo sportivo e realtà impegnate nel sociale, per approfondire il fenomeno del bullismo e il contributo che lo sport può offrire nella crescita e nella formazione dei giovani.

A confrontarsi sul tema saranno il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, dott. Rocco Cosentino; il dott. Giacomo Roberto Palma, Dirigente della Sezione Anticrimine della Questura di Enna; il Capitano Emanuele Pepe, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna; il Maggiore Salvatore Leone, del Comando della Guardia di Finanza di Enna; la dott.ssa Maria Angela Cannarozzo, Dirigente Psicologo del Servizio per le Dipendenze Patologiche dell’ASP 4 di Enna; e la dott.ssa Patrizia Saporito, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Enna e Caltanissetta.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Pierelisa Rizzo.

La conferenza vedrà inoltre la presenza di importanti rappresentanti istituzionali del territorio: S.E. il Prefetto di Enna, dott. Ignazio Portelli; il Sindaco di Enna, Sen. Vladimiro Crisafulli; il Questore di Enna, dott. Cono Incognito; l’Assessore allo Sport del Comune di Enna, avv. Giuseppe Trovato; e la dott.ssa Carmela Murè del Dipartimento Salute Mentale dell’ASP 4 di Enna.

Accanto ai contributi degli esperti e delle istituzioni, particolare spazio sarà dedicato alla voce dello sport giovanile, attraverso le testimonianze dirette di giovani appartenenti ad associazioni sportive del territorio.

Sarà proprio il confronto tra esperienze e competenze diverse a caratterizzare l’incontro: il fenomeno del bullismo, infatti, non riguarda un solo ambito, ma coinvolge la comunità nel suo insieme e richiede attenzione, prevenzione e collaborazione tra tutte le figure che accompagnano la crescita dei ragazzi.

Il Panathlon Club Enna ha scelto di affrontare questo tema nell’ambito della Settimana Europea dello Sport, riaffermando il valore dello sport come strumento di educazione, inclusione, rispetto delle regole e costruzione di relazioni positive.

“Chi pratica sport non si perde” è il messaggio che accompagna la manifestazione.

Un messaggio che vuole sottolineare come lo sport, oltre la dimensione agonistica, possa rappresentare per i giovani un luogo di incontro, di crescita e di confronto, nel quale imparare a conoscere e rispettare se stessi e gli altri.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.

Panathlon Club Enna

Ludis Iungit

Lucio Bonasera

Presidente





Luogo: Enna Alta, Palazzo Chiaramonte – Sala Cerere, Piazza Vittorio Emanuele, ENNA, ENNA, SICILIA