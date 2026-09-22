Hildegard: l’armonia del mondo

Presentazione del saggio di Gino Carbonaro al Centro Studi Rossitto di Ragusa





Venerdì 25 settembre 2026 (alle ore 18.00), presso auditorium del Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà un incontro culturale dedicato alla straordinaria figura di Hildegard von Bingen (1098-1179), mistica medievale, musicista e poliedrica intellettuale.

L’evento sarà l’occasione per presentare il nuovo saggio di Gino Carbonaro (scrittore, saggista, fisarmonicista) incentrato sulla monaca benedettina tedesca, nonché medico-erborista, proclamata santa nel 2012.

Il programma della serata è il seguente:

-saluti istituzionali: Giorgio Chessari (presidente del Centro Studi “Feliciano Rossitto” di Ragusa);

-interventi: Turi Scalia (giornalista, ex capo redattore del quotidiano “La Sicilia”); Franco Pitino (ex presidente della Camera di Commercio di Ragusa).

Sarà presente S. E. il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa

A impreziosire l’incontro vi sarà un momento musicale affidato al Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica, con l’intervento al pianoforte del M° Giorgio Cannizzaro e la direzione del M° Orazio Baglieri.

Le riprese televisive dell’evento saranno curate dall’emittente Radio Video Mediterraneo.





Hildegard è una voce che attraversa i secoli perché unisce rigore e immaginazione, disciplina monastica e libertà interiore. La sua capacità di pensare il mondo come un organismo vivente, armonico e interconnesso, risuona ancora oggi: una sorta di ecologia spirituale ante litteram.

Giuseppe Nativo

Luogo: Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa (Rg), Via La Pira angolo E. Majorana, 5, RAGUSA, RAGUSA, SICILIA