Villa Romana del Casale, infiltrazioni d’acqua nel Corridoio della Grande Caccia

Infiltrazioni d’acqua nel Corridoio della Grande Caccia della Villa Romana del Casale, dove si trova uno dei mosaici più celebri del sito Unesco. A darne notizia è stato il quotidiano La Sicilia: l’acqua sarebbe entrata attraverso un varco tra la Basilica e l’Appartamento Sud, ma tra le concause ci sarebbero anche grondaie e reti di protezione ostruite da guano e carcasse di piccioni, che ne comprometterebbero il deflusso.

La visita di Mattarella

Secondo la ricostruzione del quotidiano, l’ultima pulizia complessiva delle reti risalirebbe al 2023, in occasione della visita del Presidente Mattarella. L’episodio arriva a poche settimane dall’avvio, a fine luglio, della manutenzione programmata dei mosaici, affidata a una ditta specializzata con un appalto di circa 130 mila euro l’anno.

ViviEnna ha provato a contattare la direzione del Parco archeologico per un chiarimento. Al momento della pubblicazione non è pervenuta risposta.