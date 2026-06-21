Villa Romana del Casale, biglietteria digitale e tornelli: al via la modernizzazione

La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina si dota di un sistema di accesso tecnologico. Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana ha avviato l’installazione di nuovi tornelli automatizzati e una biglietteria digitale con QR code, nell’ambito di un più ampio processo di digitalizzazione dei servizi al pubblico.

Come acquistare i biglietti

I visitatori potranno acquistare i biglietti online e accedere al sito tramite scansione del codice, senza passare dalle casse tradizionali. Il sistema prevede inoltre l’apertura serale del complesso, con orario fino alle 23.30, e un calendario di eventi estivi che animerà il sito nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Le aperture notturne

Parallelamente, il Parco punta a valorizzare il patrimonio culturale attraverso spettacoli e iniziative nel Teatro Antico di Morgantina. Le aperture notturne saranno operative fino al 14 settembre. La direzione del Parco, guidata da Carmelo Nicotra, ha indicato che i nuovi sistemi di pagamento elettronico e vendita online saranno attivi entro i prossimi mesi.