Villa Romana del Casale, biglietteria digitale e tornelli: al via la modernizzazione
Piazza Armerina - 21/06/2026
La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina si dota di un sistema di accesso tecnologico. Il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana ha avviato l’installazione di nuovi tornelli automatizzati e una biglietteria digitale con QR code, nell’ambito di un più ampio processo di digitalizzazione dei servizi al pubblico.
Come acquistare i biglietti
I visitatori potranno acquistare i biglietti online e accedere al sito tramite scansione del codice, senza passare dalle casse tradizionali. Il sistema prevede inoltre l’apertura serale del complesso, con orario fino alle 23.30, e un calendario di eventi estivi che animerà il sito nei mesi di luglio, agosto e settembre.
Le aperture notturne
Parallelamente, il Parco punta a valorizzare il patrimonio culturale attraverso spettacoli e iniziative nel Teatro Antico di Morgantina. Le aperture notturne saranno operative fino al 14 settembre. La direzione del Parco, guidata da Carmelo Nicotra, ha indicato che i nuovi sistemi di pagamento elettronico e vendita online saranno attivi entro i prossimi mesi.