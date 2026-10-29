Enna, Mpa sfida Greco sulla Pascoli: “Indichi una sede per gli universitari”

Prima le accuse alla precedente amministrazione sulla vicenda della ex scuola Pascoli, adesso la richiesta di indicare una soluzione alternativa. Il Mpa-Grande Sicilia risponde a Marco Greco e rilancia la questione degli universitari nel centro storico di Enna. “Greco chiarisca se vuole gli studenti universitari nel centro storico di Enna e, in caso affermativo, indichi quale sede propone per accoglierli”, affermano i consiglieri comunali Francesco Comito, Ezio De Rose, Francesco Di Venti, Giusy Firrantello ed Emilia Lo Giudice.La polemica nasce dalla rinuncia dell’Università Kore a trasferire alcuni corsi nell’ex scuola Pascoli, a Enna alta, per gli elevati costi necessari alla messa a norma dell’edificio. Greco aveva attribuito gravi responsabilità all’amministrazione dell’ex sindaco Maurizio Dipietro – di cui il Mpa è stato un partner importante- definendo “scellerata” la scelta di insistere su quell’immobile.

La sfida sulla sede

Il Mpa rivendica il lavoro svolto per il protocollo d’intesa con l’Ateneo e ricorda che l’obiettivo condiviso con il Comune era portare gli studenti nel centro storico, favorendone il ripopolamento e sostenendo le attività commerciali.”La nostra non è una nuova richiesta, ma una risposta necessaria alle sue affermazioni”, scrivono i consiglieri, che chiedono a Greco di uscire dalla contrapposizione politica e chiarire quale strada intenda percorrere. “Se la risposta è sì, indichi il sito che ritiene più adatto e il percorso concreto per renderlo disponibile. Se sostiene un progetto diverso, lo illustri con chiarezza ai cittadini”.

La stoccata sull’indennità

La replica contiene anche un affondo sul piano personale e istituzionale. “A maggior ragione dopo l’aumento della propria indennità, arrivata a 6.000 euro mensili: a quella scelta devono corrispondere maggiore impegno e assunzione di responsabilità”, scrivono i rappresentanti del gruppo consiliare, chiamando in causa il ruolo di Greco alla guida dell’assemblea cittadina.I consiglieri difendono inoltre l’operato dell’amministrazione Dipietro, oggi contestata dal presidente del Consiglio comunale, ricordando gli interventi realizzati nel centro storico e nei luoghi della cultura: dal Museo del Mito al Museo della Settimana Santa, dagli interventi sul Castello di Lombardia alla riqualificazione di aree del Teatro Garibaldi, fino alla manutenzione di via Roma e al recupero di piazza Valverde.

Il confronto sul futuro

Una scelta strategica per il futuro di Enna non può restare sospesa tra dichiarazioni e contestazioni, né essere ridotta a una sterile contrapposizione politica”, sottolinea il Mpa, che chiede ora a Greco di indicare le proposte che intende sostenere per il centro storico e per la presenza universitaria.”Valuteremo le risposte sulla base degli atti”, concludono i consiglieri, ribadendo che il confronto deve misurarsi con soluzioni concrete. La questione della Pascoli resta così al centro dello scontro politico, ma la domanda del gruppo consiliare guarda oltre la polemica sulla scelta passata: quale progetto per riportare gli universitari nel cuore di Enna?