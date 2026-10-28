Il rifiuto della Kore all’ex Pascoli: tanti milioni per la messa a norma dell’edificio

La Kore rinuncia all’ipotesi di trasferire alcune attività universitarie nei locali dell’ex scuola Pascoli di Enna. A chiarire le ragioni della decisione è una lettera del presidente dell’Ateneo, Cataldo Salerno, letta in aula dall’assessore alla Pubblica istruzione ed ai rapporti con l’Università Maria Adamo.

Le criticità dell’edificio

Nella comunicazione del 22 ottobre 2026, il Consiglio di amministrazione dell’Università ha spiegato di non poter accogliere la proposta del Comune dopo aver esaminato la documentazione relativa all’immobile. A pesare sono le criticità riscontrate in materia di agibilità, idoneità degli spazi e superamento delle barriere architettoniche.

Investimenti troppo onerosi

Secondo quanto riportato nella lettera, letta dall’assessore che si è riservata di esprimere l’opinione sua e dell’amministrazione sulla vicenda, la messa a norma dell’edificio richiederebbe investimenti per diversi milioni di euro. Una spesa ritenuta eccessiva dall’Ateneo, anche considerando la distanza dalle strutture universitarie condivise, tra cui la biblioteca e i centri di simulazione didattica e i laboratori scientifici.

Spese superiori

Il comodato d’uso prospettato dal Comune, secondo la valutazione dell’Università, non compenserebbe neppure in minima parte gli oneri necessari e finirebbe per sottrarre risorse ad altri progetti di sviluppo.