FISAR Enna premiata al Congresso nazionale per la crescita degli associati

La delegazione di Enna della FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori) ha ricevuto un riconoscimento nazionale per il maggiore incremento percentuale degli associati nella propria fascia di appartenenza. Il premio è stato conferito in occasione del 53° Congresso nazionale FISAR, svoltosi a Salerno, e riguarda la crescita registrata nel corso del 2025.

Il premio assegnato alla delegazione ennese

Il riconoscimento è stato attribuito sulla base dell’incremento percentuale del numero degli iscritti registrato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. FISAR Enna si è distinta nella categoria delle delegazioni comprese nella fascia tra 30 e 99 soci.

A ritirare il premio è stato Gaetano Prosperini, sommelier e responsabile di zona del Centro Tecnico Nazionale FISAR, che ha seguito il percorso della delegazione ennese fin dalla sua nascita, contribuendo a sostenerne le attività.

Corsi e degustazioni al centro delle attività di FISAR Enna

La crescita degli associati si inserisce in un percorso legato alle iniziative organizzate sul territorio. I corsi di formazione, le degustazioni e gli incontri dedicati al vino rappresentano occasioni per approfondire le conoscenze enologiche e favorire la partecipazione di soci, corsisti e appassionati.

Attività che affiancano alla formazione tecnica anche momenti di confronto e socialità, contribuendo a consolidare una rete di persone accomunate dall’interesse per la cultura del vino.

Il ruolo dei soci e degli appassionati nella crescita della delegazione

Il risultato ottenuto al Congresso nazionale è legato anche alla partecipazione di quanti hanno preso parte alle iniziative promosse dalla delegazione. Soci, corsisti e appassionati costituiscono infatti una componente importante nella continuità delle attività associative e nella diffusione della cultura enologica.

Il riconoscimento nazionale offre così un’indicazione del percorso compiuto da FISAR Enna nell’ultimo anno, sulla base del parametro utilizzato per l’assegnazione del premio.

Nuove iniziative per il futuro di FISAR Enna

Dopo il riconoscimento ottenuto a Salerno, la delegazione ennese guarda alle prossime attività, con l’obiettivo di proseguire il programma di corsi, eventi e occasioni di incontro dedicati al mondo del vino.

Il premio rappresenta una tappa del percorso associativo, mentre la continuità delle iniziative e la partecipazione del territorio saranno elementi centrali per lo sviluppo futuro della delegazione.